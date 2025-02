Los pisos nuevos de Los Pajaritos presentan ya destrozos al año y medio de estrenarse

En abril del año pasado, doce familias se instalaban en los pisos nuevos de Los Pajaritos , dos bloques de vivienda pública situados en la calle Tordo , en el corazón del sector de Nazaret , la parte más castigada por la ... droga y la degradación de uno de los barrios más pobres de España. En verano se completaba la ocupación de los 62 pisos construidos , entregados en régimen de alquiler social a unos inquilinos que pagan rentas de 25 euros al mes. Se trataba del primer paso para sacar a flote a esta zona de la ciudad. Un año y medio después del estreno, los bloques ya presentan destrozos.

El Ayuntamiento confirma que este año se han iniciado once expedientes por incumplimientos del protocolo de convivencia que firman los inquilinos del parque público de viviendas para familias de escasos recursos y que se tramita a través de la Oficina Municipal por el Derecho a una Vivienda Digna . La mayoría de estos expedientes se han iniciado por obras ilegales y también por molestias a los vecinos. Fuentes municipales aseguran que no es una cifra elevada si se compara con la conflictividad que presentan otros bloques sociales.

Los técnicos municipales han frenado también la apertura de dos tiendas ilegales en los bajos de las dos fincas de nueva creación. Son los comercios conocidos popularmente como ventanitas que proliferan por zonas del Polígono Sur o Torreblanca y cuya actividad escapa del control de las autoridades. Una de esas tiendas llegó a abrir aunque la actividad fue paralizada por requerimiento de los técnicos municipales. ABC visitó esta zona de Los Pajaritos y comprobó cómo habían abierto una ventana en la fachada de uno de los pisos bajos y habían instalado una pequeña marquesina para resguardar a los clientes del sol o la lluvia. El comercio está cerrado pero no se ha restituido el estado de la fachada .

Una de las ventanitas que se abrieron sin autorización en uno de los bloques aúl Doblado

Desde el Ayuntamiento aseguran que la reforma fue detectada durante una visita rutinaria el pasado 26 de octubre y que se ha comunicado a los responsables que deben deshacer la actuación. «Las consecuencias en caso de no acatar la normativa de forma reiterada y con graves efectos sobre la convivencia pueden llegar incluso a la apertura de un expediente para la resolución del contrato », advierten.

Durante la visita a los bloques, este periódico pudo comprobar otros destrozos como r ejas forzadas o persianas arrancadas . Sobre estos daños, una vecina explicó que al inquilino se le habían olvidado las llaves dentro del piso y decidió forzar la reja que protege una de las ventanas del piso. La mayoría de los daños ocasionados a los inmuebles que tiene registrados el Ayuntamiento son por obras no autorizadas para la instalación de aires acondicionados .

Los dos bloques se levantaron en torno a la calle Tordo, que pasó a ser un espacio peatonal cerrado al tráfico por dos pivotes -uno ha sido arrancado-. En el centro ya no queda nada de las plantas que decoraban unos bancos también castigados por la suciedad y por los restos de pequeños fuegos y colillas apagadas. La basura esparcida fuera de los contenedores que dan servicio a esa zona del barrio empeoran el contexto.

Persiana caída en una de las ventanas de uno de los pisos bajos Raúl Doblado

Otra vecina asegura que hay daños en las viviendas por mala ejecución de la obra. Sobre este aspecto, son visibles algunas grietas en el mortero de revestimiento de las zonas inferiores de la fachada. Sobre estos desperfectos, el Ayuntamiento asegura que son cuestiones menores que se están subsanando conforme se le notifica a la constructora. Un cartel inmenso junto a uno de los bloques recuerda que esta actuación urbanística se aprobó en junio de 2014 con un presupuesto de 3,2 millones de euros .

Sólo un tercio de los vecinos que tuvieron que marcharse del barrio para que demolieran sus pisos quiso regresar a Los Pajaritos. El resto prefirió quedarse en las viviendas que les habían ofrecido en la Avenida de Andalucía, Sevilla-Este, Amate o Torreblanca mientras se construían los bloques. Eso obligó al Ayuntamiento a abrir una convocatoria para adjudicar 40 de los 62 pisos a familias de Los Pajaritos que residían en unas viviendas pendientes de rehabilitación y que se encuentran en un avanzado estado de abandono . El Consistorio ya anunció que cambiaba la estrategia urbanística en Los Pajaritos y que no iba a tirar los edificios sino a rehabilitarlos para que las familias no salieran del barrio. Un plan, anunciado el verano de 2019, para el que aún no hay fecha concreta sobre cuándo entrarían las cuadrillas a trabajar en los edificios.