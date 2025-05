Ninguna de las últimas cinco mujeres asesinadas en Sevilla había presentado denuncia

El crimen machista ocurrido este martes en el Cerro del Águila confirma una realidad preocupante y es que las víctimas de la violencia machista que presentan un riesgo extremo y que acaban pagando con su vida no piden ayuda en gran medida. ... Al menos eso demuestran los casos más graves , con resultado de muerte, registrados en la provincia de Sevilla en los últimos tres años. Cinco mujeres han sido asesinadas en ese periodo y ninguna había denunciado previamente a su pareja o expareja. No había antecedentes de malos tratos registrados en los sistemas de vigilancia y por tanto no tenían ni tan siquiera una oportunidad de poder ser protegidas. Una terrible realidad que pone en entredicho la eficacia del sistema desplegado para erradicar esta lacra social.

La Policía Nacional confirmaba ayer que la vecina de la calle Virgilio Mattoni , que murió el martes por la tarde por los disparos efectuados por su marido con una escopeta de caza , no lo había denunciado con anterioridad. Es el segundo crimen machista que se registra en la provincia en lo que va de 2021; el primero en la capital. En junio, hace sólo dos meses, un joven confesaba haber matado a su exnovia de sólo 17 años y madre de un bebé de cuatro meses en Estepa. La víctima se llamaba Rocío y aunque le había contado a sus amigas que su exnovio la maltrataba, nunca lo denunció. Su cuerpo fue recuperado del interior de varias bolsas. Su expareja lo había descuartizado. En 2020, en la provincia de Sevilla se registraron otros dos asesinatos machistas, concretamente en Palomares y Aznalcóllar. En ambos casos, como ocurriera el martes, se usaron contra las víctimas armas de fuego. Ninguna había denunciado a su pareja previamente y en ambos casos su agresor se quitó la vida como ocurriera este pasado martes. En 2019, un vecino de Dos Hermanas mataba a golpes y con un hacha a la que había sido su mujer durante cuatro décadas en el sótano de la vivienda familiar. En el juicio celebrado en marzo en la Audiencia, el asesino dijo que iba «borracho como una cuba». Una de sus frases quedará para el recuerdo de la crónica negra: «me dolían los brazos de darle porrazos y cogí el hacha» . La víctima tampoco lo había denunciado. Enrique, condenado en 2020 por matar a su expareja en Los Pajaritos Juan Flores Hay que echar la vista atrás y mirar al año 2018 para encontrar a la primera víctima que sí acudió a la Justicia para pedir ayuda. Se llamaba Fátima y dos años antes de ser asesinada denunció a su expareja. Pero cuando llegó el momento del juicio , no quiso declarar contra él. Acabó acuchillada en el rellano de la escalera del bloque donde vivía en Los Pajaritos , a pocos metros de su puerta donde le esperaba su hijo para ir a clase. Ya son 31 las mujeres asesinadas en lo que va de año en España, seis de ellas en Andalucía. 23 de ellas, cerca del 75%, no había presentado denuncia. La Delegación del Gobierno contra la Violencia de Género informaba ayer que la cifra global de asesinatos es de 1.109 desde 2003 (222 en la comunidad andaluza), cuando se empezaron a contabilizar estos crímenes. «Unidad institucional» Las condenas contra la violencia machista se sucedieron en el día después del terrible crimen de la calle Virgilio Mattoni. Desde el presidente del Gobierno, su homólogo en la Junta, políticos de la oposición o instituciones. «En las últimas semanas, la violencia de género nos golpea con más fuerza . No podemos permitirlo. Sigamos trabajando en educación y prevención para acabar con todo tipo de violencia contra las mujeres. Seguimos en alerta machista. Necesitamos de toda la unidad institucional, feminista y del conjunto de la sociedad para salvar las vidas de las mujeres», señalaba Pedro Sánchez quien recurrió a la red social twitter para lanzar el mensaje de condena. Una mujer ha sido asesinada en Sevilla por su pareja. En las últimas semanas, la #ViolenciaDeGénero nos golpea con más fuerza. No podemos permitirlo. Sigamos trabajando en educación y prevención para acabar con todo tipo de violencia contra las mujeres.



Mi cariño a su familia. https://t.co/0WjRN9zZo1 — Pedro Sánchez (@sanchezcastejon) August 11, 2021 Lo mismo hicieron otras autoridades como el presidente de la Junta, Juanma Moreno , quien en su perfil oficial dejó el siguiente mensaje: «No podemos acostumbrarnos a hechos tan horribles. Ni se entiende que pueda pasar algo así ni podemos acostumbrarnos a que sucedan hechos tan horribles como éste. Hay que acabar con la violencia machista. Mi condena y solidaridad con esa familia que ha quedado destrozada». De las 31 mujeres que han sido asesinadas este año en España, cerca del 75% no había acudido a la Justicia o a los cuerpos policiales Por su parte, el alcalde de Sevilla, Juan Espadas , condenó los hechos y criticó el posicionamiento de aquellos que niegan la existencia de la violencia machista. «No cabe debate con la violencia machista, solo la condena. Dolor y consternación ante el crimen machista sucedido ayer en Sevilla. Nuestra repulsa a los asesinos y también a quienes los blanquean. Mi cariño y consuelo a familia y vecinos». A las doce del mediodía está previsto que se celebre hoy una concentración en la puerta del Ayuntamiento en señal de duelo y de protesta por la violencia machista. En este acto se guardará un minuto de silencio. Desde el Consistorio señalan que se han puesto a disposición de los familiares. «De nuevo insistimos no sólo en la denuncia por parte de la mujer, sino también por parte de la sociedad cuando tiene constancia de que hay una víctima de violencia de género. El silencio no es admisible», señalaba ayer la concejala de Igualdad, Adela Castaño . Apoyo psicológico a los hijos del matrimonio La consejera de Igualdad, Políticas Sociales y Conciliación, Rocío Ruiz, confirmaba ayer que se ha ofrecido la atención del Instituto Andaluz de la Mujer (IAM) a los tres hijos huérfanos que deja este suceso. La víctima no estaba dada de alta en VioGén (Sistema de Seguimiento Integral en los casos de violencia de Género). Según la información aportada por la Administración, la mujer tenía dos hijas y un hijo mayores de edad para quienes se ha preactivado la atención psicológica en crisis por si quisiesen hacer uso de este servicio. «No se puede bajar la guardia ante la violencia de género. Ya sabemos que no hay ni un perfil de víctima ni de victimario. Por eso es muy importante estar alerta ante cualquier señal que nos haga sospechar que una mujer puede estar sufriendo humillaciones, abusos o agresiones», dijo ayer la consejera. Noticias relacionadas Crimen machista del Cerro: asesinada a tiros por su marido

