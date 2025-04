Estrangula a su madre con un cinturón en su casa de Palmete

La Policía Nacional ha confirmado este martes la detención e ingreso en prisión de un vecino de Palmete por matar a su madre. El asesino confesó el crimen, ocurrido el pasado 19 de mayo en una vivienda de la calle La Roda de Andalucía. Si bien no ha sido hasta cinco días después cuando han trascendido los hechos.

El arrestado, que responde a las iniciales J. L. C., llamó sobre las 7.30 de la mañana del día 19 al teléfono de emergencias 112 confesando que acababa de estrangular a su madre en la vivienda que ambos compartían. Esperó a que la Policía Nacional llegara a la vivienda para que lo detuvieran. No puso ningún tipo de resistencia. Según detallan fuentes policiales, agentes del Grupo de Homicidios y una patrulla de Seguridad Ciudadana se desplazaron a la vivienda situada en el número 16.

J. L. C. admitió nuevamente a los agentes que había estrangulado a su madre, de 72 años, en el transcurso de una fuerte discusión. Había usado un cinturón que los agentes intervinieron. El detenido aseguró a la Policía que la convivencia con su progenitora era muy mala y que eran frecuentes las peleas . Hijo y madre vivían solos en la casa. No había denuncias previas por parte de la madre. J. L. C. tampoco tiene antecedentes y fuentes policiales descartan que la discusión se debiera por un problemas de drogas que acabara dinamitando por completo la convivencia como ocurriera con otros parricidios acaecidos en Sevilla.

El más reciente sucedió en 2020 en la barriada hispalense de la Carrasca , cuando un joven mató a puñaladas a su padre cuando estaba dormitando en el sofá. El agresor presentaba una fuerte adicción a las drogas que afectaba a su estado mental. Fue condenado a siete años y medio de cárcel por un delito de asesinato con una eximente incompleta de trastorno mental.

El detenido por matar a su madre fue trasladado a dependencias policiales y en presencia de su abogado, volvió a repetir la misma confesión . Una circunstancia que previsiblemente jugará a su favor a lo largo del procedimiento judicial que se acaba de iniciar. Al día siguiente pasó a disposición judicial y se decretó el ingreso en prisión provisional por un delito de homicidio.