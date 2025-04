Debate interno en el Ayuntamiento de Sevilla a raíz de los incidentes y la imagen ofrecida en la final de la Europa League

La celebración de la final de la UEFA Europa League (UEL) en el estadio Ramón Sánchez-Pizjuán este miércoles entre el Eintracht y el Rangers ha generado un enorme impacto económico en Sevilla, que se ha calculado en aproximadamente 65 millones de euros, ... y el aplauso general de los sectores profesionales vinculados a este evento por las suculentas ganancias obtenidas. Hoteles y restauración han logrado una inyección extra nada desdeñable. Pero también ha abierto una brecha importante en el seno de las autoridades públicas y ha supuesto punto de inflexión en torno a la idoneidad de albergar este tipo de hitos después del desbordamiento evidente ha sufrido la ciudad , cuyos servicios han sido incapaces de dar la cobertura necesaria, y de las escenas de incivismo y violencia que se han producido y que han erosionado la imagen de la capital andaluza y perjudicado la rutina de sus residentes en un grado mucho mayor del esperado.

El debate se ha abierto en el propio Ayuntamiento , principal administración involucrada en los dispositivos. Son varias las voces autorizadas dentro del Gobierno municipal que, molestas por la imagen ofrecida, han hecho ver ya la necesidad de una reflexión sobre lo ocurrido. ¿Compensa a Sevilla albergar un acontecimiento como esta final? Económicamente es evidente, pero entre las molestias, el caos vivido en muchos momentos y las escenas ofrecidas, su imagen sufre también heridas considerables. ¿Y está preparada realmente la ciudad para dar cabida a masificaciones como las de martes y, sobre todo, miércoles? Parece obvio que no. Las previsiones se quedaron muy cortas en todo lo que tiene que ver con la llegada de hinchas desde Fráncfort y Glasgow, algo que convirtió todos los planes en insuficientes. No era sencillo calcular cuánta gente vendría, cierto, pues la gran mayoría llegó sin entrada. Tanto que se superó, según las estimaciones, los 150.000 seguidores entre uno y otro club . Con tique para entrar al estadio, apenas una cuarta parte. En una ciudad que no alcanza los 700.000 habitantes, esa cifra resulta inasumible. No había agentes de la Policía Nacional ni de la Local para atender concentraciones de este calibre ni mucho menos los servicios públicos estaban a la altura de esas circunstancias.

El cóctel fue explosivo. Y ha planteado una importante discusión interna en el equipo municipal del socialista Antonio Muñoz , que oficialmente se ha felicitado por los ingresos y la promoción para la ciudad pero que de puertas para adentro ha debatido y hasta discutido sobre lo ocurrido y la respuesta del Ayuntamiento. De hecho, según apuntan fuentes municipales, se han producido críticas cruzadas, más o menos veladas, entre distintas áreas del Gobierno local por lo que entienden como fallos en la cobertura de esta final. Y sobre la mesa, dudas razonables sobre la idoneidad de albergar más eventos de este tipo, por la masa que genera y por el tipo de público que atrae, «más vinculado a las costas mallorquinas y que genera un desgaste en la imagen de la marca Sevilla», según destacan. «No es, ni mucho menos, el perfil de turista que interesa», añaden.

Movilidad, seguridad, limpieza...

La principal objeción tiene como destino los planes de movilidad , que no funcionaron como estaba previsto y causaron escenas de tremendo colapso no sólo en el entorno de Nervión sino en medio casco urbano. Taxistas, empresas de transporte privado y particulares han ido mostrando su malestar por la falta de alternativas y los enormes atascos. No ayudó, en absoluto, que muchas vías principales de la ciudad permanezcan levantadas por obras, que han coincidido con este partido de fútbol de primer nivel.

La otra gran crítica interna es la respuesta de la Policía Local , muy lejos de poder controlar ni mínimamente a la gran masa de hinchas de uno y otro equipo, que camparon a sus anchas en una especie de botellón gigantesco por toda la ciudad, incluidas sus zonas más monumentales. Las competencias municipales alejan a estos agentes, en principio, de funciones relacionadas con los disturbios, pero las quejas hacia el jefe de este cuerpo, José Medina, se han producido por la permisividad ante escenas de incivismo muy llamativas y la falta de recursos para responder a las quejas vecinales. Si a duras penas se puede con el botellón de los fines de semana, ante un acontecimiento así... Tampoco se está especialmente contento con el trabajo de la Subdelegación del Gobierno en ciertos momentos en los que los ultras protagonizaron batallas campales sin que en las imágenes apareciera a tiempo agente alguno. En las proximidades del estadio el despliegue sí fue potente y el dispositivo funcionó, pero hubo zonas 'oscuras' en la ciudad a pesar del esfuerzo en ese apartado.

Además, vuelve a haber quejas internas por la falta de la limpieza en la ciudad, que sigue dando muy mala imagen en esa faceta. Y no se trata sólo del estado en que quedaron calles, plazas y jardines una vez llegada la masa de seguidores sino incluso de la situación previa y de la ausencia de servicios suficientes para la recogida de desperdicios a pesar de la amplia plantilla de Lipasam. A ello se suma un clásico que estos días se ha notado mucho por el intento baldío de corregir sobre la marcha: el pésimo mantenimiento de las zonas públicas, repletas de maleza. El desbroce efectuado a lo largo de la mañana del mismo miércoles, el día del partido, en alcorques de la Cartuja a toda prisa reveló las enormes carencias. ¿No pudo hacerse antes? Sólo se llegó a unos cuantos, mientras los jaramagos casi cubren ya todo el muro exterior del monasterio de Santa María de las Cuevas. En este tema también se está realizando ahora un crudo repaso interno.