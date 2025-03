Un error del Gobierno deja a las autoescuelas en un limbo y sin abrir en la fase 2 de la desescalada

Caos, incertidumbre, confusión, etc., son algunos de los términos que pueden describir la situación que viven los dueños de las autoescuelas de Sevill a, quienes confiaban, como estaba previsto, poder levantar la persiana y comenzar con las clases teóricas y prácticas en la fase 2, a la que pasará la provincia este próximo lunes, 25 de mayo. Pero un error u olvido del Gobierno ha dejado al sector en un limbo.

El Boletín Oficial del Estado del pasado 16 de mayo recogía el levantamiento de algunas restricciones a la movilidad y a la actividad comercial de cara a la fase 2, pero se olvidaba de las autoescuelas, cuando estaba previsto que éstas pudieran abrir a la par que cada provincia alcance esta fase.

Una muestra, en Canarias no han abierto . Y es que este olvido del Gobierno ha dejado sin amparo legal a estos negocios para abrir. Este periódico ha llamado a varias autoescuelas de las islas, en fase 2 desde este pasado lunes, y en ningún caso han sido respondidas.

A la situación de desconcierto que viven los propietarios, se une el hecho de que tampoco han recibicido las medidas de protección y seguridad higiénica que tienen que adoptar para garantizar la salud de los trabajadores y de los alumnos que aspiran a ser conductores.

Eva Martínez, presidenta de Asociación de Autoescuelas de Sevill a, que aglutina a un centenar de las 600 empresas que hay en la provincia, traslada a este periódico la confusión que a día de hoy viven sus asociados.

Y transmite lo que va a pasar: no va a abrir nadie porque no saben cómo hacerlo. Entiende que las medidas a tomar irán encaminadas a separación entre los alumnos en las clases teóricas, mamparas para atención al público, así como uso de guantes, mascarillas y desinfección para el coche en las prácticas. Pero todo es un desconcierto.

Muchos tenían ya este material previsto, pero sin saber, por ejemplo, si ahora deciden que las clases sean de forma telemática. Además, están las reivindicaciones de los examinadores , que exigen mamparas en los coches.

Desde la Jefatura de Tráfico de Sevilla tampoco les aclara nada, como por ejemplo el regreso de los exámenes teóricos y prácticos, por lo que tampoco pueden ofrecer garantías al alumnado. La Jefatura de Tráfico, que abrirán parcialmente a partir de este lunes, trasladó a Eva Martínez que la idea era hacer los primeros teóricos el viernes 29 y después los prácticos la siguiente semana, pero ella se pregunta cómo se van a hacer sin clases y sin poder abrir las autoescuelas.

A este difícil panorama se une que la mayoría de las autoescuelas en Sevilla están inmersos en ERTE y no saben cuándo podrán reincorporar a sus trabajadores, de los muchos no han cobrado aún esa prestación. Desde la Subdelegación del Gobierno en Sevilla se asegura que el Gobierno publicará una modificación a la orden del BOE del 16 de mayo. Hasta este viernes, una semana después, no había cambios. Y muchas famlias dependen de este olvido.