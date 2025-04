CRAIN: en el cerebro de la lucha contra el narco

Cuando Sevilla entró en los planes

En septiembre de 2019, la Guardia Civil activó el plan Carteia después de detectar que la presión ejercida en Cádiz estaba provocando el desplazamiento de las organizaciones a otros territorios. Fue entonces cuando Sevilla entró a formar parte de los planes del centro de inteligencia. El río Guadalquivir es la ruta que hace atractiva esta zona para los narcos. «El río siempre se ha utilizado, no es nuevo. No hay una reubicación de las organizaciones como tal. Hoy operan las bandas como empresas que subcontratan servicios. Nos podemos encontrar a un grupo con base en Cádiz, que contrata a gente de Sevilla para almacenar y gente de Málaga para transportar», señala el jefe del CRAIN, quien describe un panorama actual más alentador que el de hace casi tres años: «Estamos en un momento de equilibro de fuerzas. Ya no están tan crecidos. Saben que estamos ahí».