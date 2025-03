Desescalada en residencias: visitas sólo en casos de final de vida o descompensación neurocognitiva

El plan de desescalada no contempla aún las visitas a familiares que se encuentren en las residencias salvo en dos supuestos excepcionales: «final de la vida» del residente, o «el alivio de descompensación neurocognitiva del resident e». De acuerdo a lo recogido en el artículo 20 de la Orden SND/414/2020, de 16 de mayo, publicada también en el Boja, las visitas deberán ser solo de una persona y concertarse con cita previa.

No se celebrarán, no obstante, si en el centro existen casos positivos en Covid-19 — tendrán que ser centros libres de contagios — o se encuentren personas en cuarentena. En todo momento se deben regular las entradas y salidas para evitar aglomeraciones y garantizar que se cumplen las medidas de higiene sanitarias.

A partir de la fase 1 los desplazamientos a otro domicilio para ver a un familiar en la fase 1 o inicial, siempre que se encuentre en la misma provincia — o en otro territorio siempre que esté debidamente justificado o también en la fase 3 —; o visitar a personas con discapacidad en residencias y viviendas tuteladas.

El protocolo de visitas que están preparando en las residencias de mayores de Sevilla para el lunes 8 de junio, pendiente de lo que decida al respecto la Junta de Andalucía, obligará al residente a bajar a ver a sus hijos y familiares con mascarilla y guantes. Serán visitas con cita previa, se habilitará una zona de recepción, y todos tendrán que venir con mascarilla y guantes. La residencia les proporcionará a los familiares una bata desechable y una visera y les desinfectará sus zapatos. Las mesas permitirán mantener la distancia de seguridad. Los abrazos no van a estar permitidos y las sonrisas, aunque no se prohiben, no serán visibles a través de la tela.

Sólo podrá acudir un familiar por cada residente y cada residencia regulará la duración, aunque en varias consultadas por ABC se baraja que tengan una duración de media hora y que cuando acabe cada visita, se desinfecte la sala y los muebles para la siguiente. Algunas residencias han quitado muchos muebles, cortinas y cuadros para evitar superficies susceptibles de transmitir el virus. Si el residente tiene un gran deterioro cognitivo y no deja de levantarse , moverse o tocarlo todo, sólo se permitirá esa visita durante la media hora en una zona aislada por razones de seguridad.

Hay mayores con cuatro o cinco hijos y esto no será fácil de articular. A los residentes están encamados el familiar podrá subir a la habitación de su familiar, siempre con cita previa. Muchos pacientes encamados comparten habitación y se harían las visitas de una en una, según las mismas fuentes.

