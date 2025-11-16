La SE-20 seguirá cortada por los daños ocasionados por la borrasca Claudia

Las fuertes lluvias que dejó el temporal originado por la borrasca Claudia ha generado graves problemas en la SE-20, una de las vías principales para rodear la ciudad de Sevilla por el norte de la misma. Así, los numerosos desperfectos y socavones creados ... por estas lluvias obligaron a cortar el pasado viernes esta carretera. Una situación que, según informa el Ayuntamiento, se mantendrá durante el inicio de la semana mientras se solucionan los mismos.

Concretamente, la SE-20 permanecerá cortada desde la barriada de Valdezorras hasta la Carretera de Brenes y desde la Glorieta junto a RTVE hasta la Glorieta de la Avenida de la Biología, tramos en los que los servicios municipales trabajan para solucionar los problemas en la calzada y permitir así que la circulación por esta vía vuelva a ser segura. «Informaremos desde canales oficiales de su reapertura», señalan desde el Consistorio.

Cabe recordar que el Ayuntamiento de Sevilla anunció este domingo la desescalada del Plan de Emergencias de la ciudad de Sevilla a la fase Preemergencia ante los pronósticos oficiales más favorables de la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet). Tras la inspección de seguridad por parte de los técnicos de cada servicio, se ha procedido a la reapertura progresiva de los parques y jardines, del Cementerio Municipal de San Fernando y de las instalaciones deportivas.