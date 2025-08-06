Suscríbete a
Sanz cumple con los vecinos de la Macarena y con lo que acordó con Vox

Rocío Vázquez

El traslado definitivo del Centro de Alta Tolerancia Hogar Virgen de los Reyes y la reducción de hasta el 40% de las plazas del Centro Municipal de Acogida situado en Perafán de Ribera (un CAM es un centro de un nivel alto de ... exigencia y poco grado de tolerancia), no sólo es fruto del compromiso adquirido en campaña por José Luis Sanz con los vecinos del barrio de la Macarena, hartos de los episodios de peleas y escenas de suciedad, así como la proliferación de gorrillas que suelen ir aparejados a la presencia de personas con problemas de adicción y en situación de vulnerabilidad social. Con esta propuesta, no exenta de altibajos y dificultades para su confección, el actual equipo de Gobierno salda también la deuda contraída con Vox durante la negociación de los presupuestos. Los de Abascal consiguieron incluir estas consideraciones en el punto del Plan de concertación de vivienda para la integración en el marco del proyecto de 'Transformar Sevilla' de los populares.

