Sanz cumple con los vecinos de la Macarena y con lo que acordó con Vox

El traslado definitivo del Centro de Alta Tolerancia Hogar Virgen de los Reyes y la reducción de hasta el 40% de las plazas del Centro Municipal de Acogida situado en Perafán de Ribera (un CAM es un centro de un nivel alto de ... exigencia y poco grado de tolerancia), no sólo es fruto del compromiso adquirido en campaña por José Luis Sanz con los vecinos del barrio de la Macarena, hartos de los episodios de peleas y escenas de suciedad, así como la proliferación de gorrillas que suelen ir aparejados a la presencia de personas con problemas de adicción y en situación de vulnerabilidad social. Con esta propuesta, no exenta de altibajos y dificultades para su confección, el actual equipo de Gobierno salda también la deuda contraída con Vox durante la negociación de los presupuestos. Los de Abascal consiguieron incluir estas consideraciones en el punto del Plan de concertación de vivienda para la integración en el marco del proyecto de 'Transformar Sevilla' de los populares.

Vox, que en esas cuentas también rascó otras medidas de calado ideológico como la oficina de apoyo a la natalidad, ha ganado capacidad decisoria en el tema de los recursos sociales, aunque algunos de sus proyectos no cuenten con el agrado de Sanz, descartándolo sin fisuras. Se trata de la idea que defiende el grupo municipal de Vox de la creación del llamado «barrio de la solidaridad», con el que pretenden trasladar centros sociales como los de la Macarena, a zonas de la ciudad en las que no resida nadie. La posibilidad de convertir esas franjas en guetos, espantó al alcalde.

Sí tuvo mucho que ver Cristina Peláez en la paralización de los dos centros de resiliencia del Cerro y San Jerónimo, al negociar con el alcalde la retirada del punto del orden del día del Pleno en el que se pretendía dotar de presupuesto a estos espacios que levantaron gran polvareda tanto en los vecinos de ambos barrios como en los grupos de la oposición.

Además, estos planes que están sujetos a ayudas europeas formó parte también de la negociación de los presupuestos municipales. Peláez insistió al alcalde en buscar el «consenso» antes de reactivar estos centros. Concertar con entidades cuyos fines sean sociales y tengan una dilatada y demostrada experiencia en el trato y la atención de personas con necesidades diversas.

En esta redefinición habrá de desligar los centros del tradicional concepto de centro municipal de acogida, y será accesibles a ellos sólo dos tipos de perfiles, víctimas de violencia y explotación sexual, de un lado. Por otro, personas de más de 60 años, en situación de convalecencia tras alta hospitalaria que no disponen de recursos o redes familiares que les proporcionen y aseguren los mínimos y necesarios cuidados en su recuperación.