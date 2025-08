El albergue de Virgen de los Reyes se repartirá en tres centros distintos

El Centro de Alta Tolerancia (CAT) ubicado en la segunda planta del Hogar Virgen de los Reyes, frente al Parlamento y el Hospital Macarena, tiene los días contados. Los meses, mejor dicho. Aunque se retrase ligeramente la fecha inicial comprometida por el gobierno ... de José Luis Sanz para el traslado de estas instalaciones y la reubicación de sus usuarios, el fin de este albergue está más cerca. También deja atrás las polémicas sobre su nueva ubicación y viene a aliviar las inquietudes de los vecinos de un barrio que concentra buena parte de los recursos sociales de la ciudad y que ha estado 'castigado' por los problemas de inseguridad e insalubridad que en algunas ocasiones derivan de la presencia de las personas sin hogar.

La solución que finalmente ha encontrado la Delegación de Barrios de Atención Preferente y Derechos Sociales que dirige José Luis García ha sido la de distribuir hasta en tres zonas de la ciudad estos espacios, aunque lo ha dejado en manos de la empresa que lo gestionará. El Ayuntamiento ha publicado el pliego de prescripciones técnicas para la contratación del servicio de otros tres centros CAT que acogerán a los 40 sin techo que actualmente utilizan el albergue -aunque técnicamente no se catalogue así- de Fray Isidoro de Sevilla esquina con Doctor Fedriani.

Los adjudicatarios del contrato dispondrán de un plazo máximo de cinco meses para seguir empleando las instalaciones del Hogar Virgen de los Reyes, dando así también un periodo de adaptación a los indigentes. Después, será la propia empresa la que tendrá que poner a disposición las sedes de los tres nuevos centros. El contrato, que cuenta con un presupuesto global cercano a los 7 millones de euros y una duración de dos años, contempla que esos locales no podrán estar ubicados ni en la Macarena, Triana ni Casco Antiguo, pero tampoco en el Polígono Sur, Polígono Norte ni Cerro Amate. La confección del mapa de estos nuevos centros ha sido el principal escollo para el gobierno popular, que prometió en campaña electoral poner fin a la sobrecarga de recursos en el distrito que más población ha ganado según el último padrón municipal. Por esta razón no se ha informado sobre los posibles destinos que tendrán, pero sí ha marcado las directrices de dónde no podrán instalarse.

La línea de trabajo del departamento de García ha sido la de mantener la máxima discreción sobre las futuras ubicaciones para evitar el rechazo de los vecinos y de estigmas para estas personas en riesgo de exclusión social, apoyándose en la idea de otros ejemplos de integración y convivencia en otras zonas de la ciudad como el desmantelamiento del asentamiento chabolista de El Vacie, donde ya se han eliminado gran parte de las infraviviendas y se ha traslado a las familias a otros pisos de acogida.

En este sentido, resulta relevante también el número de plazas con los que contarán estos nuevos centros, 25, por lo que en total se habilitarán 75. Cabe recordar que un CAT, y así lo refleja también el pliego de condiciones para su gestión publicado esta misma semana, es un dispositivo residencial con pernocta de atención temporal cuya principal característica es la de ser de «alta tolerancia», lo que implica una gran flexibilidad de funcionamiento. También debe incluir algún espacio para casos que requieran de algún cuidado temporal por convalecencia. Así, se ofrece un programa de atención inmediata que facilite alojamiento, manutención, higiene, orientación social y laboral, además de cuidados físicos.

Hace unas semanas, José Luis Sanz informaba de que este CAT de la Macarena dejaría de funcionar antes de que llegara 2026, pero los plazos estipulados en este contrato hacen prever que se alargará su cierre hasta el primer trimestre del próximo año. El apartado quinto del pliego de condiciones concerniente al horario de funcionamiento y temporalidad indica que la prestación del servicio se desarrollará en dos fases. La primera durará cinco meses y, en ella, «preferentemente» los servicios se seguirán desarrollando en el Centro Polivalente Virgen de los Reyes, un espacio que como su propio nombre indica se emplea para usos diversos del distrito. La segunda fase, durante los 19 meses restantes del contrato, el servicio se desarrollará en los «tres locales que ponga a disposición la entidad adjudicataria». Los CAT permanecerán abiertos las 24 horas del día de lunes a domingo.

Estos tres nuevos espacios deberán tener un tamaño no inferior a 410 metros cuadrados en los que se habilitarán una sala de acogida, otra de encuentro, dos despachos profesionales, una cocina-office, dos baños, espacio para lavandería y otro específico para consignas. El pliego de condiciones prevé también el número de profesionales que atenderán estos centros, pasando de los 16 que actualmente trabajan en el de la Macarena a los 19 contemplados para la primera fase que se multiplicarán por tres (un total de 57) para ofrecer asistencia en las tres sedes.

A la salida de los indigentes de este centro de la Macarena comprometida con los vecinos por el equipo de gobierno para fechas inminentes se suma la intención de reducir en un 40% de usuarios del Centro de Acogida Municipal de Perafán de Ribera, a pocos metros del otro, y que en la actualidad cuenta con 156 plazas.