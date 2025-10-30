El Salón Alto del Apeadero del Alcázar estará nueve meses en obras para ser una sala de exposiciones

El Alcázar de Sevilla acometerá en los próximos meses una rehabilitación integral del Salón Alto del Apeadero para transformarlo en una gran sala de exposiciones. En total, el Patronato del monumento tiene previsto invertir una cantidad cercana a los dos millones euros para ... acometer unos trabajos que, en una primera fase, resolverán todas las patologías que han detectado los informes técnicos en esta zona del recinto. Posteriormente, el proyecto contempla su acondicionamiento como espacio diáfano para acoger en él diversas muestras temporales a lo largo del año y mostrar a sus visitantes de forma permanente algunas de las piezas más destacadas que forman parte del basto patrimonio de la ciudad.

Para alcanzar este objetivo, desde el Ayuntamiento de Sevilla se publicaron ayer los pliegos con las condiciones del contrato de estas obras para las que se busca ahora una empresa adjudicataria, contando para ello con un plazo aproximado de unos nueve meses. Este proyecto de intervención ha sido redactado por el estudio Reina & Asociados Arquitectura SLP y tiene como finalidad modernizar y adaptar los espacios expositivos a las necesidades museográficas contemporáneas. Eso sí, todo ello partiendo del respeto al valor patrimonial de este espacio y aplicando en su reforma criterios de intervención mínima. De hecho, la propuesta cuenta ya con el visto bueno de la Comisión Provincial de Patrimonio, que emitió un dictamen positivo sobre la intervención este pasado verano.

La primera fase de los trabajos se centrará en resolver las patologías que se han detectado en el Salón Alto del Apeadero. Entre ellas, como ya adelantó ABC hace varios meses, los estudios técnicos detectaron importantes daños estructurales provocados por la acción de xilófagos, la humedad, la falta de mantenimiento de las cubiertas y la obsolescencia de las instalaciones. Es más, algunas de las estructuras de madera se encuentran afectadas por una carcoma gruesa, mostrando evidencias de pudrición y deformaciones que incluso llegan a comprometer la seguridad del espacio. Por ello, una de las actuaciones esenciales de estos trabajos será la reforma de las estructuras de madera y metálicas, sustituyendo los elementos degradados por otros de dimensiones y materiales similares para conservar la autenticidad de este recinto. Una intervención que garantizará la durabilidad de las mejoras.

Posteriormente, el proyecto también prevé la renovación integral de las cubiertas, tanto las inclinadas como las planas, con el objetivo de mejorar su aislamiento térmico y evitar que se acumule el agua estancada. Para ello, se van a renovar las tejas actuales, procediendo también a impermeabilizar su estructura y a cambiar los elementos que permiten la evacuación de las aguas de lluvia. Esta actuación permitirá eliminar filtraciones, proteger los revestimientos interiores y optimizar el comportamiento energético del inmueble. Además, se revisarán los sistemas de ventilación naturales, de modo que se adapten a las nuevas exigencias climáticas pero sin alterar la imagen exterior del Real Alcázar, cuya consideración como Patrimonio Mundial de la Unesco limita al máximo la intervención.

Piezas destacadas

El Salón Alto del Apeadero del Alcázar cuenta con una superficie útil de 335 metros cuadrados, a los que se suman los 39 metros cuadrados que ocupa la escalera histórica de acceso al espacio. Sobre ella también se va a intervenir a través de la instalación de un ascensor que vendrá a resolver el problema de accesibilidad que tiene la nueva zona expositiva. Con estas obras se va a convertir en un espacio diáfano, formado por tres naves con arcos de medio punto que se sostienen sobre ocho columnas. Entre ellas se van a disponer unos paneles expositivos fijos en las paredes que circundan la sala y otros móviles que se irán resituando en función de la exposición que se vaya a celebrar. Pero además el Patronato aprovechará para mostrar de forma permanente algunas piezas como las estatuas de Sátiro y Ninfa (ambas en una vitrina) o los conjuntos escultóricos de Mercurio de la Plaza de San Francisco y del Estanque del Mercurio. Todos ellos irán en la pared más próxima a la fachada principal del Apeadero que da al Patio de Banderas.

Para adecuar la sala a sus futuros usos, el proyecto incluye también otra fase de obras consistente en la modernización de las actuales instalaciones eléctricas, audiovisuales y de climatización. En este sentido, se prevé que el espacio cuente con una iluminación artística regulable, aire acondicionado por zonas y control automatizado de temperatura y humedad, lo que va a posibilitar dar más garantías de conservación a las piezas que se muestren, cumpliendo así con los estándares museográficos que se recogen en las normas internacionales. A todo ello se sumarán detectores de humo y calor, alarmas óptico-acústicas, extintores portátiles, hidrantes interiores y una red de emergencia conectada con los sistemas generales del Alcázar para apostar por su correcta conservación. Finalmente, está previsto incorporar redes de telecomunicaciones y conectividad digital para que se integren contenidos interactivos y dispositivos de realidad aumentada.

En cuanto a los acabados y revestimientos, se emplearán materiales que respeten la estética original del Alcázar, como morteros de cal, pinturas minerales, piedra natural y carpinterías de madera restaurada. Uno de los objetivos pasa por recuperar texturas y tonalidades históricas, aplicando técnicas artesanales que respeten la materialidad del edificio, algo que va a afectar principalmente a los suelos, escaleras y paramentos. Además, se instalarán falsos techos en las zonas en las que se requieran trabajos de mantenimiento periódico en las instalaciones. Con todo, esta intervención permitirá que el Alcázar refuerce su papel como centro cultural y cuente con una sala de exposiciones en la que poner en valor el patrimonio que a día de hoy permanece en sus almacenes sin un lugar en el que mostrarse.