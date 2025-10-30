Suscríbete a
ABC Premium

El Salón Alto del Apeadero del Alcázar estará nueve meses en obras para ser una sala de exposiciones

El Ayuntamiento invertirá dos millones de euros en rehabilitar un espacio en el que se harán muestras temporales y se expondrán piezas que forman parte del patrimonio del monumento

El Alcázar de Sevilla transformará el Salón de los Abanicos en una exposición sobre la Casa de la Contratación de Indias

Recreación de la sala de exposiciones en la que se convertirá el Salón Alto del Apeadero del Alcázar
Recreación de la sala de exposiciones en la que se convertirá el Salón Alto del Apeadero del Alcázar ABC
Mario Daza

Mario Daza

Esta funcionalidad es sólo para registrados

El Alcázar de Sevilla acometerá en los próximos meses una rehabilitación integral del Salón Alto del Apeadero para transformarlo en una gran sala de exposiciones. En total, el Patronato del monumento tiene previsto invertir una cantidad cercana a los dos millones euros para ... acometer unos trabajos que, en una primera fase, resolverán todas las patologías que han detectado los informes técnicos en esta zona del recinto. Posteriormente, el proyecto contempla su acondicionamiento como espacio diáfano para acoger en él diversas muestras temporales a lo largo del año y mostrar a sus visitantes de forma permanente algunas de las piezas más destacadas que forman parte del basto patrimonio de la ciudad.

Artículo solo para suscriptores
Si ya estás suscrito, inicia sesión

Esta funcionalidad es sólo para suscriptores

Suscribete
Comparte esta noticia por correo electrónico
Reporta un error en esta noticia
Copyright © DIARIO ABC SEVILLA, S.L
Volver a arriba
ABC Premium
Descarga la app