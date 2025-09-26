Suscríbete a
El Alcázar de Sevilla transformará el Salón de los Abanicos en una exposición sobre la Casa de la Contratación de Indias

El monumento será escenario en diciembre de una gran exposición dedicada a Joaquín Sorolla

Consejo Consultivo del Real Alcázar, celebrado este viernes en Sevilla
J. P.

Este viernes se ha llevado a cabo un Consejo Consultivo en el Real Alcázar de Sevilla en el que, entre otros asuntos, se han tratado las actuaciones que se están llevando a cabo en este monumento. De esta forma, el actual Salón de ... los Abanicos será transformado en un espacio expositivo dedicado a la Casa de la Contratación de Indias, una institución que tuvo su sede en el propio Alcázar entre 1504 y 1717. La intervención permitirá a los visitantes, mediante recursos museográficos y tecnológicos avanzados, descubrir la relevancia histórica de este enclave en la cartografía, la navegación, el comercio y la ciencia de la época.

