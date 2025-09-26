El Alcázar de Sevilla transformará el Salón de los Abanicos en una exposición sobre la Casa de la Contratación de Indias

Este viernes se ha llevado a cabo un Consejo Consultivo en el Real Alcázar de Sevilla en el que, entre otros asuntos, se han tratado las actuaciones que se están llevando a cabo en este monumento. De esta forma, el actual Salón de ... los Abanicos será transformado en un espacio expositivo dedicado a la Casa de la Contratación de Indias, una institución que tuvo su sede en el propio Alcázar entre 1504 y 1717. La intervención permitirá a los visitantes, mediante recursos museográficos y tecnológicos avanzados, descubrir la relevancia histórica de este enclave en la cartografía, la navegación, el comercio y la ciencia de la época.

También se pusieron sobre la mesa las principales intervenciones ejecutadas y previstas en el Real Alcázar: la finalización de la restauración de los alfarjes del Patio de las Doncellas, la recuperación del Pasillo del Patio de las Muñecas para su conexión con el Jardín del Príncipe, la conservación del Grutesco, Estanque de Mercurio y entorno, así como de las Columnas del Jardín de la Danza, la conservación de las Sargas en el Salón Gótico (ya finalizada), la mejora del Salón del Maestre y de la Biblioteca, con incorporación de mobiliario renovado y sistemas de videoconferencia, la puesta en valor de la exposición de azulejos de Carranza y habilitación de una nueva sala expositiva para la colección privada de abanicos de los siglos XVII y XIX, el proyecto de restauración de yeserías del Patio de las Doncellas (en tramitación en Patrimonio), las obras de montaje de líneas de vida y limpieza de cubiertas (en finalización), así como el inicio del proceso de licitación de la nueva Sala de Exposiciones, con una inversión superior a los 2 millones de euros.

Exposición dedicada a Sorolla

Durante la celebración del Consejo Consultivo también se avanzó que el mes de diciembre el Real Alcázar va a acoger una gran exposición dedicada a Joaquín Sorolla, al igual que se detalló la programación especial que se llevará a cabo en 2026 con motivo del 500 aniversario de la boda imperial de Carlos V e Isabel de Portugal, que reunirá conciertos, recreaciones históricas, ciclos de conferencias, exposiciones temáticas y actividades divulgativas.

El Consejo Consultivo ha estado presidido por el alcalde, José Luis Sanz, con la presencia del teniente de alcalde, Juan Bueno, la gerente del Real Alcázar, Ana Jaúregui, el alcaide del Patronato, Andrés Luque Teruel y distintos vocales del Consejo Consultivo; Carlos Fitz-James Stuart, Pilar León-Castro, Luis Miguel Martín Rubio, Macario Valpuesta y de forma telemática; Ana de la Cueva y Benito Navarrete.

Asimismo, se ha dado cuenta de la adhesión al Proyecto LIFE-REFAUNA Alcázar. El monumento se suma a este programa europeo que busca reforzar la biodiversidad en entornos patrimoniales, compatibilizando la conservación cultural con la ecológica y consolidando al Real Alcázar como referente internacional en gestión sostenible.