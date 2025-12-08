La sala de exposición del Apeadero, otro museo para el Alcázar

Suscríbete a
Patrimonio

Al futuro museo arqueológico se une el amplio espacio destinado para futuras muestras de calado, convirtiendo el Alcázar en un espacio cultural de primer orden

El Salón Alto del Apeadero del Alcázar estará nueve meses en obras para ser una sala de exposiciones

Recreación de la sala de exposiciones en la que se convertirá el Salón Alto del Apeadero del Alcázar
Recreación de la sala de exposiciones en la que se convertirá el Salón Alto del Apeadero del Alcázar ABC
Ignacio Liaño Bernal

Ignacio Liaño Bernal

Sevilla

La renovación integral de los espacios más elementales del Real Alcázar de Sevilla no cesa. Si bien el proyecto del museo arqueológico anda pendiente de que concluyan las últimas especificaciones de sus pliegos para dar paso a la figura de una empresa adjudicataria que ... se haga cargo de las obras, cuya duración por ende aún está por determinar, el Salón Alto del Apeadero del citado palacio no va a menos ritmo que lo anterior, a fin de que este edificio pueda pasar en cuestión de nueve meses de un espacio hartamente olvidado y no menos deteriorado a una sala de exposiciones de nivel dentro del panorama cultural de la ciudad.

