El río Guadalquivir es un atractivo para redistribuir el turismo en Sevilla

'El río y su entorno como atractivo turístico' fue el tema que se abordó en la tercera mesa de Southern Tourism Meeting (STM), organizada por ABC con el patrocinio de Acuario de Sevilla, NO&DO, City Sightseeing, Cruceros Torre del Oro, MA Abogados y Real Club Sevilla Golf. Algunos de los profesionales que tienen al Guadalquivir como pilar fundamental en el desarrollo de sus sectores son Rocío Alcázar, gerente del Acuario de Sevilla; Salvador Carrasco Artiaga, director gerente de Cruceros Torre del Oro; Juanjo Domínguez, director general de Turismo del Ayuntamiento de Sevilla y Manuel López, director financiero del Grupo Catalina, participantes en este encuentro.

El debate comenzó poniendo en valor el río como atractivo innegable para la restauración. «Nosotros le vemos mucho potencial porque no sólo es una alternativa al Centro, sino que atrae tanto al vecino local como al turista y creemos que en Sevilla tiene mucho desarrollo si somos capaces de dotarlo de servicios y una oferta adecuada», declaró Manuel López. No obstante, el director financiero de Grupo Catalina reconoció que «faltan zonas de paseo» y una oferta de ocio que no sea sólo deportiva, «todo acompañado de una oferta gastronómica», al ser preguntado por la condensación de la orilla de Triana, copada por restaurantes, terrazas y clubes.

El río del sevillano

Por su parte, Juanjo Domínguez, abogó porque «el sevillano deje ya la coletilla de que vive de espaldas al río». En ese sentido, ejemplificó con la variedad de oferta que existe en la actualidad a lo largo de la ribera. Desde el proyecto de recuperación de las naves del 29; el acuario; el Muelle 21, con más de 100 eventos empresariales; el proyecto Vera; la Raza Puerto, con 11.000 comensales; el Muelle de Nueva York; el Espacio Exploraterra, con aproximadamente 25.000 visitas; la nave del Barranco; Río Grande, con 200.000 comensales; entre otros. «El ciudadano está muy integrado en la filosofía del río, estos datos están integrados tanto para turistas», proseguía el director general de Turismo del Ayuntamiento. En ese sentido, se defendió una convivencia entre el visitante y el local para el beneficio conjunto.

No obstante, buscar el máximo rendimiento del río también conlleva que exista un equilibrio entre preservarlo como el medio natural que es. «No nos podemos olvidar de esa parte, de que es un entorno natural que tenemos la gran suerte de tenerlo en Sevilla. El equilibrio es importante; que esas empresas que invierten en él sean conscientes de que un parte debe reinvertirse en el río como entorno natural», explicó Rocío Alcázar, quien desde su punto de vista se debe buscar un equilibrio de una manera coherente con la biodiversidad.

Salvador Carrasco, añadió que «todo tiene que convivir», referenciando tanto al deportista como al negocio que se ubica en la orilla como, claro está, la conservación del medio. Es más, a su parecer se debe trabajar para «percibir la orilla del río como un brazo extensible, no como algo troceado». En ese aspecto aunque reconoce que se están llevando a cabo ambiciosos proyectos como el del Jardín de las Cigarreras, la mayoría de ellos se centran en el desarrollo hacia el puerto, manteniendo la poca oferta en otras zonas como la Cartuja, la cual desde el punto de vista del gerente de Cruceros Torre del Oro «necesita unión porque está muy infravalorada» ya que, a parte de las barreras arquitectónicas, «faltan actividades que inviten a llegar».

También se abordó el papel histórico del río y la oportunidad que la ciudad tiene con el centenario de la Exposición Iberoamericana de 1929 para ponerlo en valor. Juanjo Domínguez lo definió como un «punto clave para esa promoción de lo que ha sido el río y lo que es el futuro» donde dijo, habrá «sorpresas muy interesantes». Carrasco apuntaba que hay «mucha historia que contar» la cual se puede hacer de una forma «muy inteligente» como incluyendo al Guadalquivir en las rutas de los principales atractivos turísticos. Esto beneficia además a la diversificación de la oferta turística en la que el Ayuntamiento trabaja.

Otra de los aspectos que se han puesto en valor en los últimos años es el atractivo de las terrazas de los hoteles que ofrecen vistas privilegiadas de la ciudad, muchos ubicados en las propias orillas del río. Con una temperatura privilegiada como la que se tiene en la capital hispalense durante todo el año, resulta un aliciente tanto para el turista como para el sevillano. De hecho, como explicó Juanjo Domínguez, la adecuación de ellas ha permitido «abrir las puertas de los hoteles a los sevillanos»

En cuanto a la ordenación del río para que «no muera de éxito» y se pueda asegurar el disfrute de todos los agentes que lo usan, Carrasco explicó que existe una normativa del 2003 en la que se regula precisamente la convivencia de todos los agentes. «Es un valor añadido que al coger uno de nuestros barcos puedas ver a un deportista entrenar piragüa», apuntó el empresario, asegurando que existe una «muy buena convivencia». No obstante propone que se creen carriles 'sólo deporte' o 'sólo navegación' para así poder convivir todos, «para una competición deportiva de un día el río se corta siete», especificó.

Diversificar la oferta

Comparando el Guadalquivir con otras ciudades con río como París, donde el Sena ha vuelto recientemente a habilitarse para el baño. «Es un proyecto ambicioso pero por qué no se va a poder hacer en Sevilla», declaró el Gerente de Cruceros Torre del Oro, «una playa es más complejo pero una piscina si es más accesible», añadía Manuel López. También se trató el ejemplo de otras ciudades, esta vez más próxima que la capital francesa, como es Cádiz y el revuelo que trae consigo cada vez que los macro cruceros llegan a la bahía. Sevilla se encuentra actualmente inmersa en la preparación de una nueva terminal del puerto para la llegada de estas navegaciones. Al respecto, el director de Turismo explicó que el calado del río y al estrechez que presenta cuando el barco llega a la ciudad permite un determinado tipo de barco. «Desde el Ayuntamiento nos interesan cruceros más pequeños pero que son de lujo, pero que abre la puerta a un turista de regreso el cual hay que trabajarlo y consolidarlo», apuntó.

Salvador Carrasco se unió al discurso de Juanjo Domínguez, ahondando en que el crucero permite dar «pinceladas» de ciudades y que hace que el turista de calidad vuelva, en este caso, a la capital hispalense por sus propios medios. Es más se explicó que la nueva terminal «beneficiará» a los sevillanos ya que, permitirá que los barcos atraquen antes de llegar al puente de las Delicias, sin necesidad de levantarlo y teniendo que cortar el tráfico cada vez que llegue un crucero. Otra forma, claro está, de abrir la ciudad y desarrollar el que será el nuevo barrio portuario en el muelle de Tablada.

El proyecto Vera y la pasarela peatonal de Altadis, son otros ejemplos de nuevas zonas que con el río como protagonista y principal atractivo, permitirán diversificar la oferta habitacional y turística, manteniendo a la misma vez una conexión con el centro de la ciudad.

Finalmente, con el foco puesto en la colaboración de la provincia se comentó los atractivos que esta tiene que ofrecer. Desde los arrozales, las marismas y la Isla Mínima, a donde se puede llegar por el propio río, ofreciendo una experiencia todavía más completa en Sevilla. En ese sentido se mencionaron diferentes enclaves naturales en las localidades hispalenses que el sevillano, probablemente, ni si quiera imagine que es a día de hoy un reclamo turístico. Lugares como la Cañada de los pájaros en La Puebla del Río, la Juliana; últimamente muy frecuentada según comentó Salvador Carrasco por el turismo hindú o los campos de girasoles de Carmona; donde Rocío Alcázar mencionó «llegan autobuses de turistas japoneses».