«El problema de las redes sociales se da cuando se dulcifica el cáncer»

Cáncer y mujer. Este fue el título del nuevo encuentro de Aula Salud que tuvo lugar ayer en La Galería y que organiza ABC en colaboración con Bidafarma con el objetivo de mejorar la información sobre el cáncer y sus factores de riesgos, así como la prevención de esta enfermedad en la población general.

Igual que en anteriores ediciones, el encuentro estuvo presentado y moderado por el doctor Juan Antonio Virizuela, jefe de Servicio de Oncología Médica del Hospital Quirónsalud Sagrado Corazón de Sevilla. «La farmacia comunitaria forma parte de la red asistencial. En este tiempo nos hemos dado cuenta de la importancia que tiene para los pacientes, no sólo de cáncer», señaló el doctor durante su presentación.

En esta ocasión, el evento se desarrolló con una mesa redonda donde participaron Mónica Cejuela, facultativo Especialista en Oncología Médica de la Unidad de mama del Hospital Universitario Virgen del Rocío; Begoña Pérez, oncóloga médica Especialista en Tumores Genitourinarios Hospital Universitario Virgen del Rocío y Teresa García Manrique, oncóloga médica del Hospital Universitario Virgen Macarena. Tras el debate, tuvo lugar una ponencia a cargo de María Die Trill, psicooncóloga del Cancer Center de la Clínica Universidad de Navarra.

Diferencias de género

Cómo influye el género del profesional a la hora de tratar al paciente con cáncer fue el primer punto que se debatió durante el encuentro. A ese respecto, la doctora Begoña Pérez señaló que «el enfoque terapéutico ni la empatía cambie mucho, pero sí probablemente cambie mucho la comunicación, porque las mujeres comunican y cuentan más lo que sienten». En ese sentido, Mónica Cejuela añadió que «los varones suelen ser más pragmáticos y expresan menos», mientras que la doctora Teresa García sostuvo que en algunas ocasiones «también el rol de la mujer como cuidadora es muy importante, algo que no suele ocurrir al revés». «Eso se ve en las salas de espera, las mujeres suelen ir solas mientras que los hombres van acompañados», añadió Cejuela.

«El problema de las redes sociales es cuando se dulcifica la enfermedad» Mónica Cejuela Facultativo Especialista en Oncología Médica de la Unidad de mama del Hospital Universitario Virgen del Rocío

Las diferencias entre géneros a la hora de percibir a la enfermedad también son grandes. «Aunque el impacto emocional es muy importante para los dos, a la mujer le afecta más porque el cáncer ataca a su feminidad, capacidad fértil y su rol en casa. Eso es diferente en los hombres, que no se puede mostrar vulnerable pero sí puede dejar sus roles», argumentó la doctora García. «La menopausia también se ve acelerada por algunos tratamientos, lo que hace que el impacto global sea muy diferente», añadió Pérez, mientras que la doctora Cejuela señaló que en consulta «ese impacto a veces no se verbaliza o no nos da tiempo a trabajar».

«Las mujeres son capaces de comunicar y compartir más sus síntomas lo que sienten» Begoña Pérez Oncóloga médica Especialista en Tumores Genitourinarios Hospital Universitario Virgen del Rocío

Durante el debate también se reflexionó sobre qué debería cambiar desde el punto de vista sanitario. «Cualquiera con un poco de conocimiento, poniéndose en el lugar del paciente puede saber qué le está pasando», apuntó la doctora Cejuela. «Ahora mismo el paciente es el que decide su proceso, mientras que el médico acompaña, y eso hace que la relación sea más cercana y los médicos hombres tengan una comprensión más abierta», sostuvo la doctora Pérez, a lo que García añadió que «la relación se va formando con el tiempo, el cambio nos lo dan los pacientes a nosotros, que nos exigen y está más educados sanitariamente».

«Los pacientes nos cambian a los médicos, ahora vienen con mucha formación sanitaria» Teresa García Oncóloga médica del Hospital Universitario Virgen Macarena

Las redes sociales también fueron objeto de debate, especialmente el positivismo tóxico. «El problema es cuando se dulcifica la enfermedad», apuntó Cejuela, a lo que la doctora Pérez añadió que «el lenguaje belicista es complicado y la corriente influencer, más dado en mujeres, no es realista».

Para combatir las desigualdades entre pacientes femeninos y masculinos, la conclusión fue darle más importancia a la información. «No toda información vale, hay que seleccionarla y hacer más divulgación», argumentó la doctora García.

Punto de vista del paciente

Tras la mesa redonda, la jornada continuó con una ponencia de la mano de María Die, Psicooncóloga del Cancer Center de la Clínica Universidad de Navarra, que habló sobre cómo los pacientes perciben la oncología. La experta inició el debate respondiendo a la pregunta de cómo eliminar la diferencia de género en la enfermedad: «incluyendo a los hombres en toma de decisiones y divulgación».

«Es importante tener en cuenta las diferencias de género en el cáncer» María Die Psicooncóloga del Cancer Center de la Clínica Universidad de Navarra

«Las diferencias entre hombres y mujeres en la enfermedad son evidentes desde varios puntos de vista», sostuvo Die, puntualizando el aspecto de la comunicación: «En momentos difíciles, las mujeres necesitamos hablar más sobre las dificultades por las que están pasando, mientras que los varones prefieren no hacerlo». La experta defendió que estos aspectos, aunque estén estereotipados, «son reales y están ahí». Por ello, Die concluyó animando a todos los médicos a que pregunten a sus pacientes mujeres qué sienten y lo que significa la enfermedad para ellas.

