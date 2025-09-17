El primer avión de Turkish Airlines desde Estambul llega a Sevilla

El aeropuerto de Sevilla ha recibido en la mañana de este miércoles la primera aeronave de la compañía Turkish Airlines procedente del Aeropuerto Internacional de Estambul. Esto supone un hito para la capital hispalense, que con la inauguración de esta nueva línea contará con un vuelo diario a uno de los principales hubs del mundo. Se trata de la primera vez que el aeropuerto de San Pablo tendrá una conexión directa con un aeropuerto de estas características, ofreciendo a los sevillanos un acceso a más de 200 destinos de todo el mundo entre las que destacan rutas a Asia, África y Oceanía.

En el vuelo han llegado hasta Sevilla Ahmet Bolat, Presidente del Consejo de Administración y del Comité Ejecutivo de Turkish Airlines y Abdulkadir Uraloğlu, ministro de Transporte e Infraestructura de Turquía, entre otras autoridades, que han sido recibidos por Sergio Millanes, director del aeropuerto; el alcalde, José Luis Sanz; Francisco Toscano, delegado del Gobierno en Sevilla y el viceconsejero de Turismo de la Junta de Andalucía, Víctor Manuel González.

La línea que este miércoles ha quedado inaugurada conecta Sevilla con los 80 millones de pasajeros del aeropuerto de Estambul, tal y como ha anunciado el ministro turco quien destacaba que esto «no es establecer una nueva ruta sino lazos de amistad para intercambios culturales y comerciales». Por su parte, Sanz ha declarado que se trata de «un sueño para Sevilla que se lleva trabajando por parte de todas las instituciones desde hace mucho tiempo».

Turkish Airlines es la compañía con mayor conectividad del mundo y aunque el vuelo a Estambul ya opera desde principios de este año con la aerolínea Pegasus, se trata de un avance histórico para Sevilla que como ha declarado el director del aeropuerto «está preparado para abrir más conexiones».