La Policía Local de Sevilla deja sin dispositivo a cuatro procesiones al faltar 82 agentes al turno matinal

La ciudad afronta la mañana con sólo dos coches patrulla al continuar las ausencias masivas de los efectivos a los servicios especiales de Navidad

Los sindicatos de la Policía Local de Sevilla apuntan a la saturación de eventos como raíz del problema: una hermandad «no puede salir siete veces»

José Luis Sanz gana el pulso a la Policía Local y logra el rescate de su Plan de Navidad

Agentes de la Policía Local patrullando por el centro en Navidad Manuel Olmedo
Fernando Barroso Vargas

El principio de acuerdo alcanzado el pasado viernes por el Gobierno local de Sevilla y los sindicatos de la Policía Local para volver a negociar la propuesta municipal del Plan de Navidad y sus correspondientes horas extra no ha detenido, de momento, las ausencias ... masivas a los turnos especiales dispuestos por la Jefatura del cuerpo, que esta mañana ha constatado la ausencia de 82 de los efectivos que habían sido convocados.

