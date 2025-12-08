La Policía Local de Sevilla deja sin dispositivo a cuatro procesiones al faltar 82 agentes al turno matinal

El principio de acuerdo alcanzado el pasado viernes por el Gobierno local de Sevilla y los sindicatos de la Policía Local para volver a negociar la propuesta municipal del Plan de Navidad y sus correspondientes horas extra no ha detenido, de momento, las ausencias ... masivas a los turnos especiales dispuestos por la Jefatura del cuerpo, que esta mañana ha constatado la ausencia de 82 de los efectivos que habían sido convocados.

Estas ausencias se unen a las ya contabilizadas durante este puente de los días festivos de la Constitución y la Inmaculada Concepción, como refleja un aviso del Centro de Coordinación Operativa (Cecop) del Ayuntamiento hispalense, que a cuenta de las «incidencias personal» detectadas también durante estas jornadas, comunicaba ya este pasado domingo que este lunes no sería posible proporcionar «cobertura policial» a cuatro eventos religiosos.

Se trata de la procesión extraordinaria de la Hermandad del Divino Perdón de Alcosa, el Rosario de la Aurora de la Virgen de la Anunciación, la Procesión de la Inmaculada Hermandad Sacramental de Corpus Christi y el Rosario de María Santísima de Guadalupe de las Hermandad de las Aguas.

De cara a estos eventos de este lunes, el Cecop del Ayuntamiento de Sevilla solicitaba a las hermandades promotoras de los mismos la adaptación de los itinerarios para su realización en zonas peatonales o su celebración «de forma estática, sin afección al tráfico», por la carencia de agentes para regular el tráfico, toda vez que la Hermandad de las Aguas ha optado finalmente por cancelar su rosario ante esta situación.

Nueva oleada de ausencias masivas

Y es que en el turno de mañana de este lunes festivo nacional por el día de la Inmaculada Concepción, la Policía Local ha constatado la ausencia de 82 de los agentes citados para el dispositivo especial, contando la ciudad tan sólo con dos coches patrulla durante esta mañana.

Entretanto, será este martes 9 de diciembre cuando la plantilla de la Policía Local celebre una asamblea en torno a los resultados de la reunión celebrada el pasado viernes entre el alcalde, José Luis Sanz; y los representantes sindicales de los agentes, que son Santiago Raposo por CSIF; el secretario general del Sindicato Profesional de Policías Municipales de España (Sppme) en el Consistorio, Luis Val; y Roberto Echavarría por parte del Sindicato de la Policía Local de Sevilla (SPLS).

Tras aquella reunión, el alcalde anunciaba un «principio de acuerdo» para reanudar el diálogo en torno a la «misma» propuesta de servicios especiales y horas extraordinarias que había planteado ya el Gobierno local y que habían rechazado en bloque los sindicatos en la mesa de negociación, en los prolegómenos de este conflicto laboral.

A grandes rasgos, el Gobierno local defendía que esta propuesta, con 5,6 millones de euros para horas extra, se ciñe a los límites marcados por la Intervención municipal, después de que en mayo quedase ya agotada la partida de 17 millones de euros incluida en los actuales presupuestos del Ayuntamiento para horas extra de los agentes por servicios especiales, en un contexto de notorio auge de salidas extraordinarias de hermandades, espectáculos, eventos deportivos y otras actividades, que requieren de dispositivos policiales de prevención y tráfico.

Los sindicatos no aceptaban esta propuesta avisando de que supondría fragmentar los refuerzos para concentrarlos en determinados días, cuando todas las jornadas del calendario navideño están marcadas por los eventos y el público multitudinario, por lo que apostaban por repetir el plan de la anterior Navidad con un coste de cerca de diez millones de euros o una organización de unos ocho millones y medio de euros en materia de horas extra.

El alcalde activó el nivel uno del Plan de Emergencia ante la falta de acuerdo para los turnos especiales de la Navidad

El desencuentro llegó a tal, que al aproximarse las fechas clave y no aceptar los sindicatos dicho plan, incluso invitando a los agentes a no adherirse a los turnos especiales; el alcalde decretó finalmente el nivel uno del plan municipal de emergencias; convirtiendo así en obligatorios los citados turnos, una maniobra que los sindicatos han recurrido por lo contencioso administrativo al considerar que supone una vulneración de derechos fundamentales por la supuesta imposición de condiciones laborales ajenas a la negociación colectiva.

Los sindicatos, en ese sentido, han trasladado a su plantilla que el «acercamiento» alcanzado entre las partes en la reunión del pasado viernes no supone aún un «acuerdo» como tal e implicará según aseguran una nueva propuesta de plan, insistiendo en su invitación a los agentes a no realizar nuevos servicios extraordinarios, que en el caso de las ausencias a dispositivos obligatorios habrán de ser justificadas ante el Ayuntamiento.

En cualquier caso, después de la asamblea de agentes de este martes, el calendario trazado entre ambas partes implica una nueva sesión de la mesa de negociación laboral el miércoles 10 de diciembre, una nueva votación del plan el día 18 de diciembre y su entrada en vigor al día siguiente, el viernes 19 de diciembre, si la propuesta de servicios especiales y horas extra prospera por completo.