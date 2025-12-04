Suscríbete a
Los sindicatos de la Policía Local de Sevilla apuntan a la saturación de eventos como raíz del problema: una hermandad «no puede salir siete veces»

Lamentan que «nadie quiere poner el cascabel al gato» y limitar el número de grandes eventos o promover una tasa para los mismos

Sevilla ha celebrado más de 12 eventos al día en lo que va del año 2025

Los portavoces sindicales en rueda de prensa
Los portavoces sindicales en rueda de prensa
Fernando Barroso Vargas

Los sindicatos de la Policía Local de Sevilla han puesto el foco durante su rueda de prensa sobre el conflicto del Plan de Navidad, marcado por la falta de acuerdo para las horas extraordinarias y las ausencias de los efectivos a los servicios especiales, después ... de que el alcalde los hiciese obligatorios al activar la fase uno del Plan de Emergencia; en que una de las claves del asunto radica en la gran cantidad de eventos que acoge la ciudad, con la necesidad de movilizar despliegues de seguridad para los mismos.

