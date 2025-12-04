Los sindicatos de la Policía Local de Sevilla apuntan a la saturación de eventos como raíz del problema: una hermandad «no puede salir siete veces»

Los sindicatos de la Policía Local de Sevilla han puesto el foco durante su rueda de prensa sobre el conflicto del Plan de Navidad, marcado por la falta de acuerdo para las horas extraordinarias y las ausencias de los efectivos a los servicios especiales, después ... de que el alcalde los hiciese obligatorios al activar la fase uno del Plan de Emergencia; en que una de las claves del asunto radica en la gran cantidad de eventos que acoge la ciudad, con la necesidad de movilizar despliegues de seguridad para los mismos.

Así ha sido en una rueda de prensa celebrada este jueves en la sede de CSIF por el responsable de dicho sindicato en la plantilla municipal, Santiago Raposo; el secretario general del Sindicato Profesional de Policías Municipales de España (Sppme) en el Consistorio, Luis Val; y Roberto Echavarría por parte del Sindicato de la Policía Local de Sevilla (SPLS).

Y es que han señalado que aunque el presupuesto de este año incluía una partida de récord de 17 millones de euros para horas extraordinarias de la Policía Local, ese dinero quedó ya agotado en mayo, fruto de los despliegues y servicios movilizados hasta entonces por los múltiples grandes eventos que acoge la ciudad.

El agotamiento de esos 17 millones de euros, así, ha provocado que los agentes hayan realizado desde entonces horas extra «a crédito» para los servicios especiales de los siguientes grandes eventos. «La plantilla se ha plantado. No confía en el alcalde porque no va a trabajar más a crédito», han enfatizado.

Precisamente en ese sentido, han reclamado al alcalde que «ponga coto» al número de eventos que acoge la ciudad o promueva unas «tasas fiscales» mediante las que recaudar fondos con los que costear los necesarios despliegues de seguridad ligados a los grandes actos públicos. Y es que la Policía Local tiene que «cubrir más de 3.000 eventos (anuales) con una plantilla mermada, que no llega a los 800 efectivos de calle», según han enfatizado, indicando que Sevilla se ha convertido en «una ciudad de eventos».

En esta línea, Luis Val ha afirmado que «el cobrar una tasa por evento no va a repercutir de forma directa en el cuerpo, pero sí serviría para limitar que dos personas hagan una procesión». «Lo primero es calcular y saber qué eventos quieres cubrir y saber cuánta plantilla tienes», ha considerado.

«El alcalde de Sevilla le tendrá que decir mire usted, no puede usted organizar tantas actividades deportivas. Le tendrá que decir, perdón, a las hermandades, mire usted, usted no puede en un mes salir siete veces. No puede«, ha señalado.

Porue en el debate público y político sobre el gran número de eventos que acoge Sevilla, «nadie quiere poner el cascabel al gato» por la «rentabilidad política» de autorizarlos todos. En cualquier caso, los portavoces sindicales han asegurado que pese al calado del conflicto, siguen teniendo «la puerta abierta para negociar» de nuevo.

Meses atrás, recordémoslo, el primer alcalde, José Luis Sanz, apostaba públicamente una por tasa de licencias ocasionales de eventos, aunque aclarando que no sería de aplicación sobre las hermandades, que acaparan buena parte de los actos públicos de la ciudad.