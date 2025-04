Pastora Soler, pregonera del Orgullo Sevilla 2024: «Apoyaré a mis hijas si deciden ser lesbianas, bisexuales o transexuales»

La cantante coriana Pastora Soler no es lesbiana ni transexual, ni pertenece al colectivo LGTBI, pero sacó sobresaliente en el «examen» al que se presentó esta noche del jueves en la Alameda de Hércules como pregonera del Orgullo Sevilla 2024. Sus predecesoras, Vanesa Martín y María del Monte, que sí pertenecen a ese colectivo, se lo habían puesto muy difícil pero la artista sevillana se preparó a conciencia esta prueba voluntaria, que se vio obligada a rechazar en dos ocasiones por su coincidencia con sus giras de conciertos. A la tercera fue la vencida y mereció la pena la espera.

El público sevillano, de una enorme diversidad, que era, a fin de cuentas, lo que se celebraba (la diversidad y la libertad), despidió a la artista coreando su nombre en medio de una apoteosis final que recordó, sin juegos de luces mareantes, a la estética eurovisiva con una multitud de personas sobre el escenario ondeando banderas con los colores del arco iris.

Vestida con una bata de color rosa fucsia y falda corta, de lentejuelas, Pastora encandiló a los centenares de asistentes con su pregón, mitinero por momentos, repleto de expresiones «inclusivas» y con numerosas referencias al género no binario como «hijes», «niñes», «todes» (incluso «cariñe»). La artista sevillana recordó la academia de Adelita Domingo, maestra de tonadilleras, donde -dijo- pasó los mejores años de su infancia, de los 8 a los 13. «Cuando veía a un trans por esta bendita zona de libertad que es la Alameda le preguntaba a mis padres pero ellos no me daban bola», dijo. Ella luego fui averiguando las cosas y recordó con cariño que «entonces los mariquitas se sentían seguros en esa academia, como otras muchas personas rechazadas por la sociedad».

«Tu pregonera se entrega y le grita al mundo: "Libertad, libertad, y colores, y diversidad, y derechos, y más libertad, libertad y libertad"». 🏳️‍🌈🏳️‍⚧️



El broche de @PastoraSoler para su pregón para el #OrgulloSevilla24. pic.twitter.com/QnhXWwg3bV — Ayuntamiento de Sevilla (@Ayto_Sevilla) June 27, 2024

La artista coriana se mostró muy tajante y dijo que «no podemos permitir que la homofobia y la transfobia campen a su anchas» y afirmó que «cuarenta años después no puede ser que os sigan insultando y pegando a las personas del colectivo LGTBI». Y añadió: «Me duele ver las injusticias que os llueven a día de hoy, el bullying en los colegios y como madre de dos niñas, si deciden ser lesbianas, bisexuales o transexuales, tanto mi marido como yo las apoyaremos».

Pastora Soler reconoció que se había avanzado mucho en derechos pero aún quedaba un largo camino por recorrer «que no pueden truncar unos pocos«, y animó a los asistentes a defender sus derechos antes de cantar Ojos verdes, de Concha Piquer. Citó a Miguel De Molina, Rafael de Leon, Lola, Rocío, Carmen Sevilla, María Jiménez, Juanita Reina, María del Monte, e incluso a las divas norteamericanas Cher («si hubiera sido de Coria del Río»), y Madonna ( «si hubiera podido ir a la academia de Adelita»).

Galería. Pastora Soler durante el pregón del Orgullo Juan Flores

Instó también a luchar contra «la polarización de los partidos políticos que acaba por estropearlo todo« y a no perder la mirada limpia de los niños ni »ese instinto tan puro que cuando nos hacemos adultos se hace amargo«.

Recordó que «la vida está para vivirla« y que existen muchas trabas personales y convicciones familiares «que nos nos dejan avanzar». «Pero sólo se vive una vez. Seamos quienes queramos ser. Y lancémonos a contracorriente en defensa de los derechos humanos», dijo.

La pregonera criticó la retirada de contenidos LGTBI de los libros de texto aprobadas en algunos lugares de España y criticó sin nombrarlas a algunas «instituciones y entidades que aún no van de la mano del colectivo LGTBI».

Tras entonar 'Libérate', se mostró orgullosa de ser la pregonera del Orgullo Sevilla 2024 y cerró su intervención cantando «Te estoy amando locamente». Sus últimas palabras sobre el escenario fueron «Viva la libertad, vivan los derechos y viva Sevilla».