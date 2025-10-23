Muere María Rosa Bocanegra, madre de Javier Arenas

María Rosa Bocanegra ha muerto este martes en Sevilla a los 95 años. La madre del secretario del Grupo Popular en el Senado, Javier Arenas, nació el 8 de enero de 1930 en Olvera, Cádiz. Su marido, Eduardo Arenas, que falleció en 2006 ... a los 80 años, también era natural de la localidad gaditana.

María Rosa Bocanegra y Eduardo Arenas tuvieron cuatro hijos: Manuel, Javier, Araceli y Eduardo. Javier Arenas (Sevilla, 1957) histórico político popular, ha ocupado diversos cargos, incluyendo presidente del PP andaluz y vicepresidente segundo del Gobierno de España entre 2003 y 2004. Fue ministro de Trabajo y Asuntos Sociales, de Administraciones Públicas y de la Presidencia. Actualmente, es senador designado por el Parlamento de Andalucía y secretario del Grupo Popular en el Senado. Es considerado parte del núcleo de confianza de Alberto Núñez Feijóo, igual que lo fue de Mariano Rajoy y de José María Aznar.

El senador siempre se ha mostrado muy orgulloso del pueblo natal de sus padres, lugar en el que pasó su infancia hasta que a los ocho años empezó a estudiar en el Colegio Claret de la capital hispalense. Es más, según publicaba ABC hace casi dos décadas, hubiera sido el lugar de nacimiento del político si su madre no se hubiera trasladado a Sevilla para el parto.

Este miércoles tendrá lugar la misa por su descanso en la capilla del tanatorio de la SE-30 a las 12,00 horas. El funeral de María Rosa Bocanegra será en la Ermita de Nuestra Señora de los Remedios de Olvera el jueves a las 11,30 horas. También en Olvera se le dio el último adiós a su marido.

Hace algo menos de un año la familia Arenas celebraba la boda de Marta Arenas, hija del senador, con Marco González en la iglesia de la Magdalena de Sevilla, ocasión en la que se pudo ver a conocidos rostros del partido en la capital hispalense.