Montero, sobre Ábalos y Santos Cerdán: «Lo importante es que la justicia actúe con celeridad»

La vicepresidenta primera y ministra de Hacienda, María Jesús Montero, ha estado presente este viernes en Sevilla en el acto de inicio de obras del metro correspondientes al subtramo 3 que va de San Lázaro a la Macarena, correspondiente al tramo Norte de la Línea 3 Norte que engloba a Pino Montano a Prado de San Sebastián. En la semana más dura del PSOE y del Gobierno de Pedro Sánchez, la candidata socialista a la Junta de Andalucía ha vuelto a rechazar la idea de un adelanto electoral y pide que la justicia agilice los trámites necesarios con el fin de llegar «hasta el final» en lo que concierne al informe de la UCO que viene salpicando a distintos políticos del partido, como a los dos exsecretarios de organización del PSOE, Santos Cerdán y José Luis Ábalos.

«Hay dejar actuar a la justicia y después de todo lo que venimos conociendo lo más importante es que la justicia actúe, y actúe con celeridad. Que puedan practicar las diligencias, las pruebas que estimen conveniente para que lleguen a la verdad. Que se llegue hasta el final; creemos que tiene que haber celeridad y que las personas que hayan hecho una conducta irregular, que lo paguen«, ha respondido sobre si siente preocupación por lo que puedan declarar Koldo García y Santos Cerdán. Ha negado asimismo Montero que el presidente Sánchez haya vaciado su agenda por la crisis institucional que pervive en el PSOE: »No es verdad. En el día de hoy está como estamos los gobernantes. Hay tareas que son de cara al exterior, y otras de despacho interno«, argüía, antes de hacer alusión a la cumbre de la OTAN que albergará Sevilla en las próximas fechas.

«Si alguien ha cometido una acción irregular, que lo pague y que lo pague con la acción de la justicia»

Cuestionada asimismo por que Ábalos señale ya sin miramientos a Santos Cerdán, la vicepresidenta aclaraba que no iba a hacer ningún comentario de personas que ya no están en su partido, afirmaba. «El señor Ábalos ha sido expulsado del partido y el señor Cerdán ha causado baja voluntaria, que es lo mismo, que se ha ido antes de que se le abriese expediente de expulsión. No tengo nada que comentar: hay que dejar trabajar a la justicia y todo hay que leerlo, así que lo importante es que se llegue hasta el final. Y si alguien ha cometido una acción irregular, que lo pague y que lo pague con la acción de la justicia», proseguía Montero, antes de abundar en el rechazo del adelanto de las elecciones: «Necesitamos consolidar el crecimiento económico, seguir trabajando con las cifras de ocupación que nos permiten superar el diferencial que siempre hemos tenido con Europa».