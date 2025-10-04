Suscríbete a
Misa de autor en el Polígono de San Pablo

iglesia en sevilla

Desde que uno accede a la iglesia -¡hay agua bendita en la pila!-, uno se da cuenta de que entra en una comunidad viva y cohesionada en torno a su pastor

Misa en la parroquia de San Pablo (barrio A del Polígono)

  • Fecha: 28 de septiembre

  • Hora: 11

  • Asistencia: casi lleno, en torno a 170 personas

  • Presidencia: José Antonio Escobar González

  • Ornato: una docena de ramos de siemprevivas en el altar

  • Música: coro parroquial con órgano y bandurria

La parroquia de San Pablo, la primera de las que se levantaron a partir de mediados de los años 60 en el Polígono, no pasa inadvertida para quien tenga un mínimo de sensibilidad artística. El edificio de Luis Recasens con colaboración de Antonio de ... la Peña y, sobre todo, la monumentalidad escenográfica en el altar y en el viacrucis de que lo dotó el pintor Santiago del Campo le han valido su inclusión en el catálogo del Docomomo, registro internacional del Movimiento Moderno.

