Mérito o negocio: ¿quién se gana las medallas de la Policía Local de Sevilla?

El Pleno del Ayuntamiento de Sevilla que se celebrará mañana en el Salón Colón incorpora en su orden del día la aprobación de 187 reconocimientos a funcionarios de la Policía Local que han destacado este año por protagonizar servicios extraordinario en su actividad profesional, ... así como a otra serie de personas ajenas al Cuerpo pero que sí mantienen un estrecho vínculo con el mismo. Se trata de una práctica que es habitual en el Consistorio y que, posteriormente, se materializa el día de la festividad de San Clemente, patrón de los agentes, con la celebración al 23 de noviembre de un acto solemne en el que se entregan estas medallas. Pero la realidad es que detrás de este listado no sólo hay una recompensa a los méritos alcanzados por los efectivos, sino que, según aseguran algunas fuentes, en su elaboración se tienen en cuenta otros intereses personales, profesionales y económicos.

La Policía Local de Sevilla cuenta desde el 2008 con un reglamento en el que se regulan estas condecoraciones que se conceden anualmente y en las que se valoran distintos méritos relacionados con su actividad. En el mismo se establecen varias categorías en función del reconocimiento en cuestión. Por un lado, está la Cruz al Mérito del Cuerpo, que puede ser con distintivo rojo, azul o blanco. Además, también se hace entrega de menciones honoríficas a título individual o colectivo, así como las medallas a la constancia de oro y plata que premian a aquellos agentes que alcanzan un aniversario 'redondo' ocupando su puesto. Es en el caso de las primeras distinciones, las de la Cruz al Mérito, donde más allá de poner en valor la participación en una actuación concreta, se incluyen también gratificaciones económicas y una serie de puntuaciones que posteriormente se valoran en las promociones internas de acceso a cargos superiores.

Las mismas fuentes consultadas por ABC aseguran que estas condiciones específicas hacen que se haya convertido en un habitual que los nombres de algunos agentes se repitan con cierta asiduidad a la hora de confeccionar el listado definitivo, especialmente en los casos en aquellos casos en los que se busca acumular méritos para lograr una mejora en el rango del Cuerpo o un cambio en el destino. Pero no es el único 'interés' que se tiene en cuenta en la concesión de estas distinciones, ya que también se extienden a otras personas que no forman parte de la plantilla de la Policía Local pero que sí han estado vinculadas a la misma. En estos casos, la entrega de este reconocimiento pasa a convertirse en una especie de agradecimiento público por algún servicio prestado o por la existencia de una relación especial con el Cuerpo. Así ocurre, por ejemplo, con los casos de los exconcejales que han ocupado un área que de algún modo ha estado vinculada a la actividad de los agentes.

¿Quién las concede?

Detrás del listado que incluye anualmente a las personas que reciben estas medallas está el trabajo realizado por el Consejo Rector de Condecoraciones y Distinciones de la Policía Local. Son ellos quienes realizan una propuesta que, posteriormente, se eleva al Pleno para su aprobación por parte de los grupos municipales. Las fuentes consultadas aseguran que no es habitual que los partidos se opongan a esta relación de honores y que, sólo una vez, se paralizaron los mismos por incluir a un concejal que todavía estaba en ejercicio. Y es que existe en el Ayuntamiento una especie de pacto no escrito por el que se aplaza este reconocimiento a los ediles hasta que concluyen su etapa en la Plaza Nueva. De hecho, durante el actual mandato de José Luis Sanz se le ha concedido la Cruz al Mérito a los socialistas Alfonso Mir o Fran Fernández, responsables en su día del Área de Seguridad, y en el listado de este 2025 aparece Clara Macías, que fue delegada de Recursos Humanos en el gobierno de Juan Espadas.

Actualmente, forman parte de este consejo rector el delegado de Seguridad del Ayuntamiento de Sevilla, el popular Ignacio Flores, o el Jefe de la Policía Local, Antonio Luis Moreno. Es él quien elige a los tres funcionarios de la escala técnica, ejecutiva y básica que forman parte de este organismo, además de a la persona que ejerce las funciones secretario. Su criterio es clave a la hora de elaborar el listado definitivo que se somete al refrendo del Pleno. También tienen un peso importante a la hora de tomar esta decisión los cinco miembros sindicales que participan en la deliberación y que son nombrados por la Junta de Personal. Las fuentes consultadas por ABC de Sevilla aseguran que todos ellos pertenecen al sindicato mayoritario de la Policía Local, el SPPME, que por tanto monopoliza la designación de estos reconocimientos. El último miembro es el presidente de la Asociación Cultural de la Policía Local de Sevilla, que suele rehusar su participación. Una actitud que también ha tomado en este mandato el delegado Flores, que no está presente en la deliberación de los méritos.

Las medallas de 2025

La decisión, por tanto, no la toma directamente el gobierno municipal, que no está presente en el foro donde se acuerdan las distinciones, aunque sí la respaldará en el Pleno de mañana, al igual que el resto de grupos políticos. Todos darán su apoyo a un listado en el que figuran este año el jefe de la Policía Local, Antonio Luis Moreno, o el intendente José Eduardo Márquez. Entre las personas ajenas al Cuerpo se encuentran, además de la exconcejal Clara Macías, el que es el actual portavoz de Vox en el Ayuntamiento de Dos Hermanas, Adrián Trashorras, que está siendo investigado por un supuesto delito de amenazas a la edil no adscrita que denunció el presunto uso del presupuesto del grupo municipal para gastos personales. Además, también está incluido el actual director general de Seguridad del Ayuntamiento de Sevilla, Antonio Paredes; el exjefe del Servicio de Recursos Humanos, Ignacio Pérez Royo, así como el director comercial de Contursa y los coordinadores de servicios de Prosegur del Real Betis y el Sevilla FC.