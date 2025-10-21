Suscríbete a
Mérito o negocio: ¿quién se gana las medallas de la Policía Local de Sevilla?

El Pleno municipal de este miércoles aprobará más de un centenar de reconocimientos entre los que se encuentran la exconcejal Clara Macías o el portavoz de Vox en Dos Hermanas, Adrián Trashorras

Imágenes de la gala por el Día de la Policía Local de Sevilla

Acto de entrega de las medallas de la Policía Local de Sevilla el pasado 2024
Acto de entrega de las medallas de la Policía Local de Sevilla el pasado 2024 VÍCTOR RODRÍGUEZ
Mario Daza

Mario Daza

El Pleno del Ayuntamiento de Sevilla que se celebrará mañana en el Salón Colón incorpora en su orden del día la aprobación de 187 reconocimientos a funcionarios de la Policía Local que han destacado este año por protagonizar servicios extraordinario en su actividad profesional, ... así como a otra serie de personas ajenas al Cuerpo pero que sí mantienen un estrecho vínculo con el mismo. Se trata de una práctica que es habitual en el Consistorio y que, posteriormente, se materializa el día de la festividad de San Clemente, patrón de los agentes, con la celebración al 23 de noviembre de un acto solemne en el que se entregan estas medallas. Pero la realidad es que detrás de este listado no sólo hay una recompensa a los méritos alcanzados por los efectivos, sino que, según aseguran algunas fuentes, en su elaboración se tienen en cuenta otros intereses personales, profesionales y económicos.

