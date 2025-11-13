El magistrado Miguel Pasquau destaca el papel de la abogacía para «transformar la realidad bruta» en materia jurídica neta

Miguel Pasquau Liaño, magistrado de la Sala Civil y Penal del Tribunal Superior de Justicia (TSJA) y catedrático de Derecho Civil en la Universidad de Granada, ha protagonizado este jueves la primera ponencia y coloquio del I Congreso de la Abogacía de Sevilla, que ... reúne a más de 350 profesionales del Derecho en la antigua Real Fábrica de Artillería de la ciudad hispalense.

En concreto, Miguel Pasquau Liaño ha participado en la conferencia inicial titulada «Desde el otro lado de la Sala: reflexiones de un magistrado sobre la Abogacía»; presentada por Pablo Gutiérrez de Cabiedes, decano de la Facultad de Ciencias Empresariales y Jurídicas de la Universidad CEU Fernando III.

Junto a él ha participado en esta ponencia y debate Óscar Fernández León, decano del Colegio de Abogados de Sevilla; y Ana Carrasco Martínez, diputada de la Junta de Gobierno del Colegio y moderadora de este encuentro.

A preguntas de Fernández León, Miguel Pasquau ha destacado el papel de la abogacía como «puerta de entrada de los asuntos» al sistema judicial, mostrando incluso «envidia» sana por el papel que juegan los profesionales, de cara a la sociedad y al propio servicio de Justicia.

Especialmente, ha manifestado que la abogacía juega una labor esencial, por su rol de «transformación de la realidad bruta» que representan los problemas o conflictos de los representados, en «realidad neta en materia jurídica». Por eso, ha reflexionado que «el abogado tiene que ser un juez ante el cliente»,

Es más, ha apostado por que los abogados/as se comporten siempre de una manera «nueva» en lo profesional, ante cada nuevo asunto planteado por la clientela. Se trata, según sus palabras, de afrontar «limpiado y reseteado» ante cada nueva situación y reto, sobre todo porque es gracias a la innovación como la abogacía ha logrado introducir «criterios que han ganado juicios» y creado jurisprudencia.

También, y entre otros aspectos, ha apostado por escritos de alegaciones argumentados en su totalidad, o sea «aptos para el combate» jurídico, según ha dicho como metáfora.