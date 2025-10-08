La «luz azul» de la Policía Nacional deja 1.435 operaciones en el primer semestre con especial calado en la lucha contra el narco

En el emblemático marco patrimonial de la plaza de la Virgen de los Reyes, a los pies de la Catedral y la Giralda, la sección de la Policía Nacional en Andalucía Occidental ha celebrado esta luminosa mañana de miércoles el acto de la festividad ... de los Santos Ángeles Custodios, jornada institucional de este cuerpo de seguridad del Estado.

La ceremonia ha estado presidida por el delegado del Gobierno de España en Andalucía, Pedro Fernández, acompañado por el alcalde de Sevilla, José Luis Sanz; el subdelegado del Gobierno en Sevilla, Francisco Toscano; el jefe superior de Policía de Andalucía Occidental, Andrés Martín Garrido Cancio; el comisario provincial, Ernesto López Ganfornina; responsables de la Policía Nacional en Cádiz y Córdoba y comisarios locales de la provincia hispalense.

Han asistido además representantes de todas las instituciones, como el presidente del Parlamento andaluz, Jesús Aguirre; el presidente de la Diputación provincial, Javier Fernández; el delegado del Gobierno de la Junta en Sevilla, Ricardo Sánchez; el presidente de la Audiencia, el magistrado Álvaro Martín; el fiscal jefe de la provincia, Luis Fernández Arévalo; el general de división jefe de la IV Zona de la Guardia Civil, Luis Ortega; y mandos del Ejército del Aire y del Espacio.

Tras pasar revista a la formación de agentes, el jefe superior de Policía de Andalucía Occidental ha protagonizado una intervención en la que ha destacado el papel de la Policía Nacional para «velar por la seguridad, defender la legalidad y proteger las libertades» de la ciudadanía y el «gran trabajo diario» desplegado por el cuerpo contra los clanes del crimen organizado, la violencia de género y la ciberdelincuencia, entre otros aspectos.

Especialmente, ha destacado «tres éxitos significativos», en concreto el desarrollo del Plan Especial del Campo de Gibraltar, con la incautación de miles de kilos de sustancias estupefacientes en las provincias de Cádiz, Huelva y Sevilla; la participación de efectivos en el despliegue por la Dana de Valencia y el dispositivo específico para la Cuarta Conferencia Internacional sobre la Financiación para el Desarrollo celebrada por las Naciones Unidas en Sevilla del pasado 30 de junio al 3 de julio.

Así, el jefe superior ha destacado el papel de la Policía Nacional como «luz azul que alumbra y protege, con la ciudadanía en el epicentro« de sus actuaciones y la »misión constante de proteger los derechos y libertades y garantizar la seguridad«.

Durante el evento se han impuesto, en primer lugar, dos Cruces con distintivo rojo, otorgadas a agentes pertenecientes al Grupo de Operaciones Especiales de Seguridad (GOES) por un incidente con enfrentamiento armado, en el que fueron recibidos con disparos de arma de fuego a manos de los delincuentes.

A continuación han sido impuestas 112 Cruces al Mérito Policial a los efectivos que con su actuación singular y extraordinaria han prestigiado a la Policía Nacional, destacando en cada una de las áreas profesionales donde prestan servicio, siendo todas ellas con distintivo blanco.

De igual manera, se han entregado 16 Cruces al Mérito Policial con distintivo blanco a personal ajeno a la Policía Nacional que ha colaborado con la institución para lograr una mayor efectividad en el servicio policial.

El delegado del Gobierno en Andalucía, por su parte, ha reconocido el papel y trabajo de la Policía Nacional y ha destacado la apuesta del Ejecutivo por las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado, al contar actualmente las mismas en Andalucía con unos 700 agentes más que en 2017, sumando así más de 30.000 profesionales en la región con una cobertura media del 91 por ciento de las plantillas.

Pedro Fernández ha señalado además que la Policía Nacional ha acometido 1.435 operaciones en el primer semestre del año, mencionando especialmente las actuaciones contra el narcotráfico, lo que le ha llevado a destacar actuaciones como la operación Colinas, saldada con el decomiso de 2.883 kilos de cocaína en La Puebla del Río; o la intervención de hasta 200.000 litros de combustible dispuestos por los clanes del narco para el «petaqueo»; o sea el repostaje de narcolanchas.

El acto ha contado además con un homenaje a los agentes caídos en actos de servicio con su correspondiente disparo de salvas, el himno nacional y un desfile dinámico de unidades de la Policía Nacional, con coches patrulla, furgones, drones, una lancha, un robo de desactivación de explosivos y la caballería con su mascota, el pony Sansón.