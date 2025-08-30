El lunes de los lunes

Prepárense, porque dentro de dos días va a volver a ser número uno de la lista de éxitos de Sevilla aquel 'I Don't Like Mondays' ( No me gustan los lunes) que compuso Bod Geldof y cantaban los Boomtown Rats. Lunes, uno de septiembre, para muchos el día de la vuelta al trabajo tras un mes de veraneo y estreno de la niña en la guardería… Si tienen que coger el coche preparen el viaje con más cuidado que Amusen haciendo la maleta antes de partir al polo norte, porque hay cien obras abiertas en la piel de la ciudad y no hay barrio que se salve de su buen corte de tráfico. Ármense de valor y de itinerarios alternativos y piensen que para cuando abran los colegios ya estarán curados de espanto, piensen que algún día irán en metro y que si los lunes son malos dicen que los martes ni te cases ni te embarques.

