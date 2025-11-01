Lluvia ácida

Como si lo de Valencia no hubiera servido para nada, las autoridades siguen lavando sus trapos sucios bajo la lluvia más ácida con el pueblo calado hasta las mamas. Es tanta la inquina y el oportunismo político que chapotea sobre cada tragedia colectiva, que se ... terminan liando. El PSOE criticó a la Junta por no activar la alerta roja en Sevilla, sin advertir que así acusaba a su delegado del Gobierno, del que depende la información que activa esas alertas. El subdelegado negó que hubiera motivo para alertar al Ayuntamiento y a la población. Pero los datos han desaparecido. En este país ya todo es mentira: del Cis de Tezanos a los comités de expertos. Sólo nos quedaba que la Aemet maquille también el dato de la lluvia caída por salvar el trasero al delegado gubernamental de turno.

