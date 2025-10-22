Un litigio entre los propietarios de los suelos de Hytasal paraliza el desarrollo inminente del nuevo barrio de Sevilla

El pasado 30 de septiembre este periódico informaba de la operación inmobiliaria de uso residencial que Grupo Insur quería llevar a cabo en las antiguas instalaciones de Hytasal en el Cerro del Águila, donde incluso se contemplaba levantar una torre de ... viviendas de unas veinte plantas. Si bien, un litigio entre dos de los actuales propietarios de dichos suelos puede paralizar el desarrollo inmediato de este barrio. Estos suelos se constituyen como una unidad de actuación con varios propietarios, Osprey Sevilla S.L., propiedad de un inversor estadounidense; Inversiones Inmobiliarias Canvives; y de otro público, ADIF.

Cuando se aprueba el proyecto de reparcelación de esos terrenos, del que casi se cumplen dos décadas, Hytasal cedió a Inmobiliaria Vegas de Guadaira los aprovechamientos inmobiliarios de uso residencial sobre estos suelos a cambio de la urbanización de todo el sector, es decir, de todos los suelos. Si bien, nada se ha hecho al respecto por parte de Vegas de Guadaira, primero, ni por parte de Canvives cuando ésta adquirió los suelos.

Hytasal entró en concurso de acreedores. Osprey, entonces, compró las fincas de resultado que correspondieron a Hytasal tras la aprobación de la reparcelación y que según los acuerdos a los que se llegaron plasmados en un convenio urbanístico eran los del uso industrial. Corría entonces diciembre de 2022. Dentro de los terrenos que adquirió un inversor estadounidense estaban las naves protegidas diseñadas por Aníbal González. Los suelos de uso residencial se adjudicaron a Vegas de Guadaira, quien tenía la obligación de urbanizar todo el entorno.

Desde entonces, Osprey ha intentado de una u otra forma que el otro propietario cumpliera con su obligación como urbanizador. Así se lo ha transmitido a Canvives, actual propietaria de los suelos que fueron de Vegas de Guadaira, con sus obligaciones de urbanizar.

También trasladó esta situación de incumplimiento al Ayuntamiento de Sevilla con el propósito de sustituir al urbanizador. La administración municipal incoó expediente de incumplimiento al respecto con fecha de 1 de octubre de 2024. Si bien, este proceso se paralizó.

A los tribunales

En este panorama apareció un nuevo actor en escena cuando Insur anunció su intención de adquirir tres parcelas en las antiguas instalaciones de la fábrica textil de Hytasal que diseñó Juan Talavera junto al Cerro del Águila, entre las avenidas de la Paz, la Ronda del Tamarguillo y la propia avenida de Hytasa, para el desarrollo de una promoción inmobiliaria de carácter residencial y otra de uso terciario.

Según la información presentada por Grupo Insur a la Comisión Nacional del Mercado de Valores, el pasado mes de julio se constituyeron, por Insur Promoción Integral, dos nuevas 'Joint Ventures' bajo la denominación de IDS Hytasa Living y IDS Hytasa Residencial para llevar a cabo la adquisición de tres de las parcelas que componen el Sector 'Hytasal', en el Sur de la ciudad.

La noticia publicada por ABC sobre este proyecto inmobiliario provocó que Osprey tomara cartas en el asunto, aunque previamente le había remitido un burofax a Inversiones Inmobiliarias Canvives en el que a la vista del incumplimiento de su obligación le traslada y «al amparo del artículo 1124 del Código Civil», le comunica a la inmobiliaria que se dan por resueltos todos los acuerdos entre Hytasal (hoy Osprey) y Inmobiliarias Vegas (hoy Canvives) por los que se cedieron los aprovechamientos urbanísticos en el Sector Hytasal a cambio de que Canvives asumieran, de forma íntegra y exclusiva, la obligación y el coste de urbanización del Sector Hytasal.

En consecuencia, dado que los aprovechamientos urbanísticos revierten y corresponden a Osprey, se insta a Canvives «a abstenerse de vender, transmitir, gravar, ceder o disponer, por cualquier título, de los mismos». Y esto se lo ha hecho saber a la Gerencia de Urbanismo y a Insur.

Previsiblemente este asunto terminará en los tribunales, pues Canvives no aceptará la resolución de dichos acuerdos y Osprey acudirá a la jurisdicción Civil. Esto podría suponer la paralización del desarrollo inminente de cualquier proyecto urbanístico en las antiguas naves de Hytasal.