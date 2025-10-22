Suscríbete a
ABC Premium

Un litigio entre los propietarios de los suelos de Hytasal paraliza el desarrollo inminente del nuevo barrio de Sevilla

Osprey Sevilla S. L., que se quedó con las parcelas de la empresa cuando entró en concurso de acreedores, demandará a Inversiones Inmobiliarias Canvives por no cumplir con su obligación de urbanizar este sector del Cerro del Águila

El Gobierno denegó al Ayuntamiento de Sevilla hacer VPO en suelos del Estado

Insur levantará un barrio en las naves de Hytasa con una torre de más de 20 plantas

Naves de Hytasal en el Cerro del Águila
Naves de Hytasal en el Cerro del Águila Rocío ruz
Jesús Díaz

Jesús Díaz

Esta funcionalidad es sólo para registrados

El pasado 30 de septiembre este periódico informaba de la operación inmobiliaria de uso residencial que Grupo Insur quería llevar a cabo en las antiguas instalaciones de Hytasal en el Cerro del Águila, donde incluso se contemplaba levantar una torre de ... viviendas de unas veinte plantas. Si bien, un litigio entre dos de los actuales propietarios de dichos suelos puede paralizar el desarrollo inmediato de este barrio. Estos suelos se constituyen como una unidad de actuación con varios propietarios, Osprey Sevilla S.L., propiedad de un inversor estadounidense; Inversiones Inmobiliarias Canvives; y de otro público, ADIF.

Artículo solo para suscriptores
Si ya estás suscrito, inicia sesión

Esta funcionalidad es sólo para suscriptores

Suscribete
Comparte esta noticia por correo electrónico
Reporta un error en esta noticia
Copyright © DIARIO ABC SEVILLA, S.L
Volver a arriba
ABC Premium
Descarga la app