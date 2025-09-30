Insur levantará un barrio en las naves de Hytasa con una torre de más de 20 plantas

Insur va a adquirir tres parcelas en las antiguas instalaciones de la fábrica textil de Hytasal que diseñó Juan Talavera junto al Cerro del Águila, entre las avenidas de la Paz, la Ronda del Tamarguillo y la propia avenida de Hytasa, ... para el desarrollo de una promoción inmobiliaria de carácter residencial y otra de uso terciario. La operación de la promotora sevillana, junto a otros socios externos, contempla levantar una torre de viviendas de unas veinte plantas en el futuro barrio.

Según la información presentada por Grupo Insur a la Comisión Nacional del Mercado de Valores, el pasado mes de julio se constituyeron, por Insur Promoción Integral, dos nuevas 'Joint Ventures' bajo la denominación de IDS Hytasa Living y IDS Hytasa Residencial para llevar a cabo la adquisición de tres de las seis parcelas que componen el Sector 'Hytasal', en el Sur de la ciudad, que suman un total de más de 113.000 metros cuadrados de edificabilidad en usos residenciales, terciarios e industriales y almacenamiento.

En concreto, el PGOU detalla que en la ordenación pormenorizada se habían autorizado 26.513 metros cuadrados de edificabilidad para industria y almacenamiento; 45.553 metros cuadrados para vivienda libre, y 41.816 metros cuadrados para servicios terciarios.

La primera sociedad tiene por finalidad el desarrollo de una promoción inmobiliaria de carácter residencial en una de esas parcelas, mientras la segunda de las 'Joint Ventures' tiene por objeto la compra de las otras dos parcelas para desarrollar un proyecto de uso terciario. Estos suelos, según ha podido conocer este periódico, son de titularidad privada, frente a los que gestiona el Ministerio de Hacienda, a través de Segipsa (Sociedad Mercantil Estatal de Gestión Inmobiliaria de Patrimonio).

El Plan de Reforma Interior Hytasal previsto para el desarrollo de esta parcela en el vigente Plan General de Ordenación Urbana (PGOU) de 2006 abarca una superficie de 100.814 metros cuadrados del antiguo complejo textil de Hytasa y se había previsto su desarrollo para el primer cuatrienio de vigencia del PGOU, es decir, entre 2006 y 2010. La realidad es que no se cumplió.

En el citado Plan Especial de Reforma Interior, redactado por los arquitectos Javier Román Martín, Nuria Canivell Achabal (actual decana del Colegio de Arquitectos de Sevilla) y Juan Rubio Cortés y visado por el Colegio en marzo de 2009, se expone que este área industrial precisa de una intervención de reestructuración y recualificación, esto es, mejora y reurbanización de los espacios degradados e incorporación de nuevas actividades económicas que fomenten la multifuncionalidad y la reactivación del tejido productivo. Además, añade que la intervención pretende actualizar las actividades productivas, a partir de la mejora de las condiciones de accesibilidad y urbanización interna del sector obteniendo dotaciones mínimas, prácticamente inexistentes en el área; intervención compatible con la reestructuración para implantación de nuevas actividades de servicios terciarios. Asimismo, la actuación deberá aportar equipamientos y espacios libres y completar la red viaria y peatonal de carácter local.

Para la ordenación de esta parcela, el Plan Especial fijaba la máxima liberación de espacio libre posible para el disfrute de los ciudadanos, ya sea como zonas verdes o como zonas urbanas con vegetación; y un espacio libre y vertebrador del tejido urbano, sobre en el eje avenida de Hytasa y avenida de la Paz. Por último, se aborda el aprovechamiento máximo de la edificabilidad, apostando por la construcción en altura. El proyecto en el que trabaja Insur contempla una torre de unas veinte plantas.

Esto es, al proyecto promocional habría que desarrollar de forma paralela el proceso de transformación urbanística de una zona al Sur de la ciudad abandonada y en desuso, un suelo industrial que supone un muro entre los barrios del Cerro y el Polígono Sur, y que el anterior gobierno municipal se comprometió a derribar para conectar estas dos zonas de la ciudad, aunque ese proyecto con la llegada de José Luis Sanz a la alcaldía fue paralizado por el Ministerio de Hacienda.

En ese documento, consultado por ABC, se recogía un cuadro de los propietarios de los suelos por entonces: Hytasal, ADIF, Inmobiliaria Vegas de Guadaíra y el Ayuntamiento de Sevilla. Actualmente, según ha podido conocer este periódico, además de la Administración central hay una parte de propiedad privada, que es a la puerta a la que ha llamado las dos filiales del Grupo Insur para llevar a cabo, junto a otros inversores en las 'Joint Ventures', los dos proyectos urbanísticos, el residencial y el terciario. Precisamente, al existir otros propietarios sobre dichos suelos, el siguiente paso para llevar a cabo la actuación inmobiliaria de iniciativa privada es la constitución de una junta de compensación.