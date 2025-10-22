Suscríbete a
El Gobierno de Sánchez denegó al Ayuntamiento de Sevilla levantar VPO en tres solares del Estado

Emvisesa ofertó a precio tasado por Hytasa y Ranilla y negoció un convenio para urbanizar el Regimiento de Artillería

El Ejecutivo central le pedía el doble al Consistorio hispalense y ahora se lo cede al Sepes de forma gratuita

Un litigio entre los propietarios de los suelos de Hytasal paraliza el desarrollo inminente del nuevo barrio

Montero cede al Sepes la parcela de Hytasa para levantar el barrio que prometió a Muñoz

Isabel Rodríguez visitó la semana pasada las obras en antiguo Regimiento de Artillería
Isabel Rodríguez visitó la semana pasada las obras en antiguo Regimiento de Artillería
Jesús Díaz

El Gobierno de Pedro Sánchez denegó al Ayuntamiento de Sevilla su plan para hacer viviendas de protección oficial en suelos del Estado como son los de La Ranilla, Hytasa y el antiguo Regimiento de Artillería. Emvisesa mantuvo distintas reuniones, en algunas ... con la presencia incluso del alcalde José Luis Sanz, con los organismos y sociedades públicas propietarias de dichos suelos para hacerles llegar su firme intención de hacerse con esos terrenos para levantar promociones de VPO, aunque la respuesta del Ejecutivo siempre fue la misma, ninguneando las pretensiones del gobierno municipal.

