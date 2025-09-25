Konecta celebra un torneo de pádel benéfico a favor de la Fundación Lesionado Medular Se trata de la vigésima edición de este torneo solidario, que ha reunido a más de 350 participantes entre jugadores y asistentes

Konecta Foundation reafirma su actividad social con la vigésima edición de su torneo benéfico de pádel. El pasado sábado, la entidad celebró esta cita solidaria en La Ciudad de la Raqueta de Madrid, cuyos beneficios iban destinados a la Fundación Lesionado Medular.

La jornada congregó a más de 350 personas entre jugadores y asistentes en un evento benéfico que ya se ha convertido en un clásico del deporte y el compromiso social. Presidido por José María Pacheco, presidente de Konecta Foundation, en el torneo participaron más de ochenta parejas en categorías masculina, mixta y adaptada. Esta última con la participación de jugadores en silla de rueda que demostraron que el deporte inclusivo es posible y necesario.

«Celebrar veinte años junto a tantos aliados lo convierte en algo profundamente emocionante. El deporte puede transformar vidas, y este torneo es prueba de ello», señaló José María Pacheco en la jornada en la que, un año más, se habilitó una pista de sensibilización en colaboración con Fundación. También donde los asistentes pudieron experimentar en primera persona los retos del deporte adaptado y reflexionar sobre accesibilidad e inclusión.

Este año, los fondos recaudados gracias a la participación, la venta de papeletas de la rifa benéfica y las donaciones irán destinados a la Fundación del Lesionado Medular (FLM). En concreto, servirán para impulsar su Escuela de Nuevas Tecnologías, un programa que ofrece formación digital adaptada a personas con lesión medular para mejorar su autonomía y empleabilidad.

«Quiero agradecer a Konecta Foundation, a todos los participantes y a las empresas colaboradoras por su compromiso y generosidad. Gracias a ellos, podemos seguir desarrollando programas que transforman la vida de muchas personas con lesión medular y sus familias. Este torneo es un ejemplo de cómo el deporte, la solidaridad y la innovación social pueden unirse para construir una sociedad más justa e inclusiva», agradeció Ken Mizukubo, presidente de FLM.

Además, el torneo también sirvió para poner en valor un caso de éxito del Hub Empleo Verde impulsado por Konecta Foundation y JPMorgan Chase en Madrid, el de los jóvenes emprendedores Rodrigo y Santiago, creadores de AC3D, una startup que fabrica pelotas de pádel reciclables mediante impresión 3D, y que buscan reducir el impacto ambiental del deporte con un modelo de economía circular.

Este evento emblemático fue posible gracias al apoyo de Fundación AON España, WAIR FacilityServices, Grupo EULEN, Grupo MHF, Ilunion, Aire Limpio y otras entidades colaboradoras que, una vez más, hicieron posible una jornada de deporte, sensibilización y solidaridad. La organización también contó con el apoyo de la Fundación También, representada por su presidenta Teresa Silva, referente nacional en deporte adaptado.

En sus dos décadas de historia, el Torneo Benéfico de Pádel de Konecta Foundation ha recaudado más de 430.000 euros, apoyando a 25 entidades sociales y mejorando la vida de más de 5.000 personas vulnerables, gracias a la participación de más de 5.700 jugadores y voluntarios.

