José Luis Sanz llevará a Pleno saldar la mayoría de las horas extra de la Policía Local

El alcalde de Sevilla, José Luis Sanz, llevará al próximo Pleno municipal, que tendrá lugar el próximo jueves, 20 de noviembre, el asunto de las horas extra de la Policía Local, cuya deuda con los agentes ascendería a unos quince millones de ... euros. El compromiso del primer edil con los sindicatos es aprobar en el Pleno de dentro de una semana los procedimientos e instrumentos administrativos necesarios para saldar la mayoría de ese importe.

Así lo han asegurado a este periódico fuentes sindicales, las mismas que han precisado que del montante global adeudado, tras la celebración del Pleno, si salen adelante las iniciativas del gobierno municipal, quedaría por asumir las productividades relativas a la cumbre de la ONU sobre Financiación al Desarrollo celebrada en Sevilla el pasado verano en el Palacio de Exposiciones y Congresos, Fibes. Además, todavía se arrastra las horas extra que se realizaron durante el dispositivo especial por la final de la Europa League del año 2022 en el estadio Ramón Sánchez-Pizjuán entre el Eintracht de Frankfurt y el Rangers F. C.

De esta forma el gobierno de Sanz trata de resolver un problema que se viene arrastrando desde la pasada primavera, el momento en el que el Ayuntamiento de Sevilla agotaba los más de 17,3 millones de euros incluidos en sus presupuesto de 2025 para sufragar las productividades de la Policía Local, como consecuencia del desmedido número de actividades en la vía pública necesitadas de despliegue de seguridad y prevención. Un ejemplo, el último fin de semana de septiembre la ciudad acogía casi 70 eventos de todo tipo, muchos de ellos multitudinarios y en plena vía pública, 20 de ellos de naturaleza religiosa.

Negociación con los sindicatos

En el proyecto presupuestario del gobierno local de José Luis Sanz para 2026, figura de nuevo una cifra de 17,3 millones de euros para las productividades de la Policía Local de Sevilla, pese a que dicha cuantía presentada como «récord» por el gabinete municipal se ha revelado claramente insuficiente. Esta situación se repite año tras año (por el déficit de personal que arrastra este cuerpo) y que obliga al gobierno local a tirar de modificaciones presupuestarias y extraer dinero de otras partidas para pagar las horas extra de los agentes una vez haya agotado el dinero que estaba consignado.

De forma paralela a la cuestión de las productividades, el alcalde y su gobierno están en plena negociación con los sindicatos policiales para configurar el Plan de Navidad, si bien es cierto que resuelto el asunto de las horas extra se salva un escollo importante en estas conversaciones.

Como ya informó este periódico, el pasado lunes se celebró una reunión y la propuesta municipal no fue del agrado de los representantes de los trabajadores, que vuelven a lanzar un órdago para obtener una contraprestación cada vez mayor para las productividades, pese a conocer de primera mano que no hay presupuesto para ello.

Antes de dicha reunión, el Sindicato Profesional de Policías Municipales de España (Sppme), el de mayor representación en el cuerpo, mostraba ya sus desavenencias al entender que la propuesta del Ayuntamiento para el Plan de Navidad «sólo se basa en un ahorro económico y obvia el grado cuatro de terrorismo, la concentración de personas y los distintos eventos, con un plan pensado por la Intervención, Hacienda y Recursos Humanos, que no contaron con la participación de la Jefatura de Policía».

No aceptación de nuevas horas extras

Por su parte, el Sindicato de la Policía Local de Sevilla (SPLS) y CSIF, de su lado, han ya a la plantilla de agentes a una concentración el día 18 ante el Ayuntamiento, a las 12.30 horas, para protestar por diferentes aspectos, como por ejemplo el retraso en el abono de las productividades realizadas por los agentes por servicios extraordinarios, porque algunos se remontarían a 2020.

Estas organizaciones han «animado» a los efectivos a no aceptar la realización de nuevas horas extraordinarias, pues las mismas son de carácter voluntario, hasta que sean abonadas las cantidades pendientes. Según CSIF, esta situación está llevando a la Policía Local a no poder realizar controles de alcoholemia o dispositivos contra el botellón.

Pese al primer rechazo en pleno de la propuesta del Ayuntamiento, las negociaciones del concejal delegado de Seguridad y Recursos Humanos, el popular Ignacio Flores, junto con el director de Recursos Humanos y diversos jefes técnicos del área municipal, continúan. La siguiente será previsiblemente este jueves. El Plan de Navidad del año pasado tuvo un coste de diez millones de euros y contó con un reparo de la Intervención municipal, levantado por el pleno del Ayuntamiento para poder aplicarlo.