José Luis Sanz llevará a Pleno saldar la mayoría de las horas extra de la Policía Local

Es el compromiso adquirido por el alcalde con los sindicatos, según estas organizaciones; sólo quedaría pendiente la cumbre de la ONU y la final de la Europa League de 2022

El Ayuntamiento de Sevilla se funde los 17 millones para horas extras de la Policía Local y tendrá que duplicar el presupuesto

La Policía Local pone contra las cuerdas el Plan de Navidad de Sevilla

Acto de toma de posesión de plazas de nuevos agentes de la Policía Local, el pasado mes de septiembre
Acto de toma de posesión de plazas de nuevos agentes de la Policía Local, el pasado mes de septiembre
Jesús Díaz

El alcalde de Sevilla, José Luis Sanz, llevará al próximo Pleno municipal, que tendrá lugar el próximo jueves, 20 de noviembre, el asunto de las horas extra de la Policía Local, cuya deuda con los agentes ascendería a unos quince millones de ... euros. El compromiso del primer edil con los sindicatos es aprobar en el Pleno de dentro de una semana los procedimientos e instrumentos administrativos necesarios para saldar la mayoría de ese importe.

