Suscríbete a
ABC Premium

La Policía Local pone contra las cuerdas el Plan de Navidad de Sevilla

Un nuevo conflicto entre la plantilla y el Ayuntamiento deja en el aire la cobertura de eventos y las horas extra

Los sindicatos rechazan la propuesta, menor de 10 millones, tras haber agotado los 17 presupuestados en 2025

El Ayuntamiento de Sevilla se funde los 17 millones para horas extras de la Policía Local y tendrá que duplicar el presupuesto

Cubrir las vacantes de la Policía Local de Sevilla costaría lo mismo que seis meses de horas extra

Nuevo conflicto en la Policía Local de Sevilla por el plan de Navidad y las productividades con invitación a no aceptar más horas extra

Acto de incorporación de nuevos agentes de la Policía Local de Sevilla
Acto de incorporación de nuevos agentes de la Policía Local de Sevilla ABC
Fernando Barroso Vargas

Fernando Barroso Vargas

Esta funcionalidad es sólo para registrados

Con las tradicionales festividades de final de año cada vez más cerca, el necesario plan de Navidad del Ayuntamiento de Sevilla para organizar y costear los servicios extraordinarios de la Policía Local por sus servicios especiales en tales fechas está aún en el aire, ... tras una reunión celebrada este pasado lunes y saldada con un varapalo a la propuesta que había puesto sobre la mesa el gobierno municipal del popular José Luis Sanz. De nuevo, la falta de recursos y el exceso de eventos pone contra las cuerdas al Consistorio a la hora de darles cobertura, y permite a los sindicatos lanzar un órdago para obtener una contraprestación cada vez mayor para las productividades, a sabiendas de que no hay presupuesto para ello.

Artículo solo para suscriptores
Si ya estás suscrito, inicia sesión

Esta funcionalidad es sólo para suscriptores

Suscribete
Comparte esta noticia por correo electrónico
Reporta un error en esta noticia
Copyright © DIARIO ABC SEVILLA, S.L
Volver a arriba
ABC Premium
Descarga la app