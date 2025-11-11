La Policía Local pone contra las cuerdas el Plan de Navidad de Sevilla

Con las tradicionales festividades de final de año cada vez más cerca, el necesario plan de Navidad del Ayuntamiento de Sevilla para organizar y costear los servicios extraordinarios de la Policía Local por sus servicios especiales en tales fechas está aún en el aire, ... tras una reunión celebrada este pasado lunes y saldada con un varapalo a la propuesta que había puesto sobre la mesa el gobierno municipal del popular José Luis Sanz. De nuevo, la falta de recursos y el exceso de eventos pone contra las cuerdas al Consistorio a la hora de darles cobertura, y permite a los sindicatos lanzar un órdago para obtener una contraprestación cada vez mayor para las productividades, a sabiendas de que no hay presupuesto para ello.

Este pasado lunes el Ayuntamiento hispalense celebraba una reunión de su mesa de funcionarios, con un único punto en el orden del día, que no era otro que el diseño del plan de Navidad de la Policía Local. Es decir la organización de los servicios especiales ligados a las fiestas navideñas, con sus correspondientes horas extra para los agentes movilizados de manera adicional para cubrir tales despliegues excepcionales.

Porque como es sabido, para hacer frente al creciente número de servicios extraordinarios que afronta la Policía Local por las actividades y eventos socioculturales, el Ayuntamiento viene intentando esquivar el histórico déficit de agentes en ejercicio ofreciendo a la plantilla en servicio la adhesión voluntaria a horas extraordinarias, las productividades.

Y es que comenzar el año 2025, el cuerpo de la Policía Local contaba con 322 plazas vacantes en su plantilla de 1.309 puestos, con 39 de esas vacantes incluso en la modalidad de no disponibles, con lo que casi el 25 por ciento de sus plazas estaba sin cubrir. De ahí el reiterado recurso a las horas extraordinarias.

No obstante, fruto de la convocatoria de 102 plazas de la Policía Local promovidas desde 2021 por el Ayuntamiento, en enero se incorporaban 12 agentes y en septiembre 53 más, si bien once de estos últimos habrían decidido solicitar la excedencia en sus nuevos puestos en Sevilla capital y continuar prestando servicio en las localidades donde ya ejercen como policías locales, una situación que tiene antecedentes en otras promociones de nuevos agentes. En septiembre, así, la Policía Local contaba con 257 plazas vacantes por cubrir, toda vez que frente a la convocatoria de plazas pesan las jubilaciones en la plantilla, que además afronta otras incidencias como el absentismo por motivos como el sanitario.

Lo cierto es que antes de comenzar esta reunión de la mesa de funcionarios, el Sindicato Profesional de Policías Municipales de España (Sppme), el sindicato con mayor representación en el cuerpo, mostraba ya sus desavenencias al entender que la propuesta del Ayuntamiento para el Plan de Navidad «sólo se basa en un ahorro económico y obvia el grado cuatro de terrorismo, la concentración de personas y los distintos eventos, con un plan pensado por la Intervención, Hacienda y Recursos Humanos, que no contaron con la participación de la Jefatura de Policía».

Para el Sppme, la propuesta municipal sólo buscaría «salvar las necesidades importantes del Ayuntamiento, impuestas por la Intervención Municipal, en días puntuales como el fin de semana del encendido de las luces navideñas, el puente de diciembre» y los días centrales del 22 de diciembre al 7 de enero.

El Sindicato de la Policía Local de Sevilla (SPLS) y CSIF, de su lado, habían convocado ya a la plantilla de agentes a una concentración el día 18 ante el Ayuntamiento, a las 12.30 horas, para protestar por diferentes aspectos, como por ejemplo el retraso en el abono de las productividades realizadas por los agentes por servicios extraordinarios, porque algunos se remontarían a 2020.

Es más, estas organizaciones sindicales incluso han «animado» a los efectivos a no aceptar la realización de nuevas horas extraordinarias, pues las mismas son de carácter voluntario, hasta que sean abonadas las cantidades pendientes. Este llamamiento, según CSIF, se habría traducido ya este último fin de semana en problemáticas como la ausencia de controles de alcoholemia o de dispositivos contra el botellón, ante la negativa de los agentes a realizar voluntariamente nuevas horas extraordinarias por carecer las mismas de consignación presupuestaria.

Y aunque esta reunión se habría prolongado durante más de tres horas a la búsqueda de un acuerdo para el nuevo plan de Navidad de la Policía Local, la sesión habría contado con el rechazo unánime a la propuesta del Gobierno local, por parte del conjunto de representantes de las organizaciones sindicales de los funcionarios municipales, que son el bloque conformado entre el Sppme, el Sindicado Profesional de Bomberos (SPB) y el Sindicato de Empleados Municipales (SEM); el SPLS junto con USO, CSIF, UGT y CCOO. Eso sí, al menos habría mediado el consenso de celebrar un nuevo encuentro el miércoles de esta semana.

Ese sería el escenario que se habrían encontrado, de entrada, el concejal delegado de Seguridad y Recursos Humanos, el popular Ignacio Flores, junto con el director de Recursos Humanos y diversos jefes técnicos del área municipal.

Según el SPLS, su rechazo a la propuesta del Gobierno local deriva de que la misma supone un «recorte significativo» al plan de las navidades de 2024/2025, Aquel plan, recordémoslo, se extendía desde el día 30 de noviembre hasta el 12 de enero, con un coste aproximado de unos diez millones de euros que se traducía en unos 7.500 euros por agente. Esta organización sindical, así, reclama que el nuevo plan repita al menos las condiciones del anterior.

No sobra recordar al respecto que el mencionado anterior plan de Navidad de diez millones de euros contó con un reparo de la Intervención municipal, levantado por el pleno del Ayuntamiento para poder aplicarlo; bajo la premisa de que meses atrás ya había sido aprobada una modificación parcial del calendario policial, que incluía entonces la limitación de siete millones de euros en el importante máximo de las transferencias que se podían aplicar al presupuesto sobre la cuantía total de los créditos consignados a estas horas extra de los agentes. De ahí quizá el reciente aviso del Sppme respecto a que la nueva propuesta está «diseñada para agradar a Intervención Municipal y Hacienda, obviando la seguridad ciudadana».

Ello, en un marco en el que ya en mayo de este año, el Ayuntamiento de Sevilla agotaba los más de 17,3 millones de euros incluidos en sus presupuesto de 2025 para sufragar las productividades u horas extra de la Policía Local, en el marco del desmedido número de actividades en la vía pública necesitadas de despliegue de seguridad y prevención.

Por recurrir a un ejemplo reciente, el último fin de semana de septiembre la ciudad acogía casi 70 eventos de todo tipo, muchos de ellos multitudinarios y en plena vía pública, 20 de ellos de naturaleza religiosa.

En el proyecto presupuestario del gobierno local de José Luis Sanz para 2026, por cierto, figura de nuevo una cifra de 17,3 millones de euros para las productividades de la Policía Local de Sevilla, pese a que dicha cuantía presentada como «récord» por el gabinete municipal se ha revelado claramente insuficiente. Una situación que se repite año tras año, con el ya consabido recurso de promover modificaciones presupuestarias y extraer dinero de otras partidas para pagar las horas extra de los agentes una vez agotado el dinero que estaba consignado para este concepto.

También con relación al nuevo proyecto presupuestario de 2026, por cierto, figura la idea de promover una nueva convocatoria de 100 plazas para cubrir el mismo número de vacantes en la Policía Local, una convocatoria aún pendiente tras ser incluida ya en las cuentas de 2025, que ya afrontan su recta final.

En ese escenario, partiendo de la base de un coste medio anual de 70.000 euros por cada agente, según cifras del Ayuntamiento hispalense; tener las plazas vacantes cubiertas supondría a grandes rasgos un desembolso de 17.990.000 euros por año, o sea casi 18 millones de euros; apenas algo más que los 17,3 millones de euros consumidos en menos de un semestre para pagar las productividades a las que se viene recurriendo precisamente por la falta de efectivos en servicio, unida al creciente número de actividades públicas que requieren de despliegue de seguridad.

Basta esta comparativa para reflejar cómo la ciudad de Sevilla necesita cubrir estas vacantes. Pesan eso sí otras dos convocatorias ya en marcha para cubrir otras 118 vacantes, pero tomarán su tiempo. Porque no olvidemos que las vacantes que están siendo cubiertas ahora proceden de un proceso iniciado nada menos que en 2021, hace ya cuatro años.

En cualquier caso, habrá que esperar al miércoles para comprobar si hay o no avances en la conformación del nuevo plan especial de Navidad de la Policía Local, para los muy necesarios servicios extraordinarios de los agentes ante el aluvión de eventos que se avecinan en esta época del año.