José Luis Sanz inicia la transformación de la Alameda de Hércules por su calle más degradada

Han pasado ya más de 17 años desde que el Ayuntamiento de Sevilla que entonces comandaba el socialista Alfredo Sánchez Monteseirín –mano a mano con el comunista Torrijos– culminara las obras de reurbanización integral de la Alameda de Hércules. Unos trabajos que sumaron retrasos y sobrecostes y que en la práctica supusieron un cambio radical en el viejo bulevar, que se despojó de su estética de salón, sus grandes espacios verdes y sus explanadas de albero para dejar paso a un urbanismo duro, basado en el adoquín y la estructuras de hormigón que, con el paso del tiempo, se ha mostrado como un auténtico fracaso urbanístico. El alcalde José Luis Sanz y su gobierno, conscientes de esta realidad que han venido denunciando los pocos vecinos que aún resisten en el entorno, tienen entre sus planes llevar a cabo una nueva transformación del espacio que ya tiene punto de partido: la venta de tres parcelas municipales en la calle Vascongadas, que es la más degradada de todas, para construir allí nuevas viviendas.

Esta vía de estrechísimas dimensiones, situada en el triángulo que forman el Espacio Santa Clara, el Monasterio de San Clemente y la propia Alameda de Hércules, es un ejemplo más que evidente de la clara decadencia que ha sufrido el entorno del histórico bulevar en los últimos años. Basta con dar un paseo por la zona para comprobar cómo las fachadas de estos edificios están completamente invadidas por las pintadas vandálicas, a pesar de los esfuerzos realizados por los operarios de la unidad antigrafiti que depende de la Gerencia de Urbanismo. La realidad es que por más que han actuado en el entorno, el resultado sigue sin ser óptimo, y las particulares condiciones de la calle tampoco ayudan a lograr el objetivo. A todo ello hay que sumar que el Ayuntamiento no ha sabido dar un uso efectivo a estos inmuebles, que incluso han llegado a estar okupados en varias ocasiones. Con todo, el gobierno de José Luis Sanz apuesta ahora por desprenderse de ellos, en una operación que consideran más ventajosa para los intereses locales.

El plan pasa por enajenar tres parcelas de esta vía. En concreto, las situadas en los números 4, 8 y 14 de la calle Vascongadas. Las tres tienen una clasificación de suelo urbano, una altura máxima de hasta dos plantas y cuentan con diferentes niveles de protección. Entrando en cada uno de los casos, la primera de ellas se encuentra afectada por el entorno de Bien de Interés Cultural (BIC) del Monasterio de San Clemente, cuenta con una superficie de 456 metros cuadrados y una edificabilidad de casi un millar de metros cuadrados de techo. La segunda, por su parte, ocupa una extensión de 284 metros cuadrados, aunque llega a triplicar su edificabilidad. Debe protegerse en ella la fachada por tener una tipología de casa popular y un aspecto «casi rural», como indica el pliego. La tercera y última, que es la más pequeña de todas, no cuenta con ningún tipo de protección y dispone de 140 metros de superficie y una edificabilidad máxima de 314,49 metros.

En el documento que ha elaborado el Servicio de Patrimonio Municipal de Suelo y Concesiones de la Gerencia de Urbanismo, al que ha tenido acceso este periódico, se indica que se plantea la valoración de los tres inmuebles unificados al realizarse una única licitación para las tres fincas. Esto es, que se obtiene un precio único de venta para las tres, a pesar de que cada una de las parcelas cuenta con un coste propio. Además, se insiste en que como las edificaciones existentes están en «deplorable estado de conservación se estima oportuno no valorarlas». Con todo, se advierte que el precio total de venta que recibirá el Ayuntamiento de Sevilla ascenderá a algo más de dos millones de euros (IVA incluido), cantidad que será invertida en otros proyectos que se gestionan desde el gobierno municipal. El promotor que adquiera los terrenos tendrá capacidad, vista la edificabilidad que tienen los terrenos, para construir una veintena de viviendas de renta libre.

Un concurso de ideas

La venta y puesta en valor de las tres parcelas de la calle Vascongadas serán el inicio de la transformación del entorno de la Alameda de Hércules en el que trabaja el gobierno de José Luis Sanz. El alcalde anunció hace ya varios meses que se iban a llevar a cabo «distintas acciones para la mejora de la ciudad y la defensa de la arquitectura». Una de ellas sería la celebración de un concurso anual que, en su primera edición, abordará la reurbanización y rediseño de esta zona. Al respecto, el primer edil explicó entonces que su objetivo pasa por «potenciar el grandísimo talento que hay en la ciudad, y dar oportunidad a propuestas de calidad». Un valor que quiere explotar en este espacio emblemática del Casco Antiguo, que se ha convertido en un referente del ocio juvenil y en el epicentro de grandes eventos como la celebración del Orgullo, las actividades navideñas o la concentración de aficionados previa a los partidos de fútbol.

La idea que tiene el ejecutivo municipal es recuperar la estética de salón que caracterizaba a la Alameda de Hércules hasta su controvertida obra de reurbanización en el año 2008. En concreto, lo que pretende Sanz es que a medio plazo se sustituyan los elementos actuales al completo, recuperando los espacios ajardinados que se perdieron y reordenando las estatuas de Chicuelo, la Niña de los Peines y Manolo Caracol que están relegadas a una esquina del bulevar. También se prevé una redistribución de los veladores y un plan para revitalizar la decena de quioscos que allí se sitúan, puesto que la mayoría de ellos se encuentran cerrados por la falta de rentabilidad para los promotores interesados. Será, por lo tanto, un proyecto con vistas a largo plazo que en un años devolverá a los sevillanos un espacio bastante más parecido al que la ciudad tiene en su memoria.