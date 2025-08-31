Suscríbete a
El IMD ahorrará 800.000 euros por temporada con la marcha del Betis Baloncesto de San Pablo

El club todavía debe al Ayuntamiento de Sevilla una cifra cercana a los 116.000 euros por el uso de las instalaciones del pabellón en los últimos años

La piscina, el otro gran espacio del complejo, continúa abandonada 18 años después de su cierre, aunque se asegura que se está «trabajando en ello»

Exterior del pabellón San Pablo
Cristina Rubio

El proceso de disolución del Betis Baloncesto deja a Sevilla sin baloncesto profesional de primera categoría y a San Pablo inmenso en un futuro incierto. Que el juzgado denegase la pasada semana las medidas cautelares para inscribir al club en la ACB deja al ... pabellón huérfano, pero también implica que el IMD deje de gastarse los 800.000 euros por temporada que le costaba la presencia del Betis Baloncesto.

