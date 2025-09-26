El gobierno de José Luis Sanz pide a Celis y Páez que den explicaciones sobre las contrataciones en Emvisesa y Lipasam

La estrecha relación entre Alfonso Rodríguez Gómez de Celis y algunos de los socialistas sevillanos vinculados al alquiler de parcelas a través de sus parejas que luego se subarrendaban a otros negocios, como la que investiga la UCO en el Higuerón, ha sacado a la luz una red empresarial vinculada a actividades inmobiliarias y de asesoría en la que aparecen los nombres de todos ellos o de personas muy cercanas a los mismos. Pero además, como ha informado hoy ABC, este nexo entre quienes tuvieron responsabilidades municipales en las etapas de Sánchez Monteseirín y Espadas en la Alcaldía se extendió también a empresas públicas como Emvisesa o Lipasam, donde al parecer se produjeron contrataciones sin oposición de las parejas de hasta cuatro altos cargos del PSOE.

Este viernes, a la finalización de la reunión semanal de la Junta de Gobierno del Ayuntamiento de Sevilla, el ejecutivo de José Luis Sanz ha reaccionado a esta información, recordando que algunos de los 'fichajes' que se llevaron a cabo en estas empresas municipales «están arropados por personas que hoy están al frente de responsabilidades políticas tanto nacionales como locales». En concreto, el portavoz del gobierno Juan Bueno hacía referencia al que es el actual vicepresidente primero del Congreso, Alfonso Rodríguez Gómez de Celis, cuya actual pareja Iraida Cano se incorporó a Lipasam como jefa de servicios del Área de Comunicación siendo gerente Lucrecio Fernández, que relevó a Celis en el cargo de delegado del Gobierno en Andalucía. Cano llegó a un área en el que trabajaban seis personas y había dos jefes de servicio.

No es el único caso relacionado con un cargo público. También está el de la pareja del actual concejal del grupo socialista en el Ayuntamiento, Francisco Javier Páez, cuya mujer Irene Daza fue contratada por Emvisesa durante la etapa en la Juan Carlos de León era gerente de Urbanismo, periodo en el que Antonio Muñoz, portavoz del PSOE, era el delegado del área. Sobre ambos, Bueno ha advertido de que «sería bueno que ellos (por Celis y Páez) dieran explicaciones», pues son los que «tienen que dar la primera respuesta». Sin embargo, y ante la duda de si eso ocurrirá, ha anunciado que desde el ejecutivo local se va a iniciar una investigación para comprobar cómo se llevaron a cabo estas contrataciones y si en ellas se siguieron todos los procedimientos que marca la legislación en vigor.

«Son situaciones que en caso de confirmarse serían anómalas», ha insistido el portavoz del gobierno de José Luis Sanz. Por ello, «nosotros lo que vamos a hacer es realizar las comprobaciones oportunas de lo que se denuncia y cuando veamos cómo se llevaron a cabo estas contrataciones tomaremos una decisión u otra», ha reiterado Juan Bueno. Es decir, el Ayuntamiento de Sevilla quiere esperar por ahora a analizar en profundidad los expedientes relacionados con cada uno de estos casos y, si se demuestran que en ellos existió alguna «irregularidad», podrían tomar decisiones como resolver alguno de los contratos que se firmaron en caso de que fuera posible, sin descartar por ahora ningún escenario.

Al margen, y en relación a la investigación que está llevando a cabo la UCO sobre la adjudicación en 2016 de una parcela de Emvisesa a la mujer del ex gerente de Lipasam Rafael Pineda, Bueno ha insistido en que el gobierno municipal está «a la espera» de que se levante el secreto de sumario del caso. Una investigación que está en manos del Juzgado de Instrucción número 10 de Sevilla y que todo hace indicar que será pública «en pocos días». Mientras tanto, «nuestra actitud va a seguir siendo la de actuar con transparencia y colaboración» con la Guardia Civil para «comprobar qué ha ocurrido». Será entonces, como ya anunció el alcalde José Luis Sanz hace unos días, cuando el Ayuntamiento de Sevilla se persone en la causa para conocer los detalles de este caso y los posibles delitos que se investigan.