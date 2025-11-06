El Gobierno invertirá 103 millones de euros en modernizar el Puerto de Sevilla

El ministro de Transportes y Movilidad Sostenible, Óscar Puente, ha anunciado este jueves más de 7.000 millones de euros de inversión en el sistema portuario de titularidad estatal en el intervalo que va de 2025 hasta 2029, una inyección económica que permitirá a ... estas infraestructuras estratégicas del Estado mejorar su competitividad e impulsar su crecimiento. Sevilla contará con una parte de dicha inversión para mejorar las instalaciones de su puerto deportivo en aras de mejorar sus instalaciones.

Así queda recogido en el plan de inversiones elaborado por Puertos del Estado para el periodo 2025-2029 presentado este jueves por el responsable del mencionado departamento durante el desayuno informativo organizado por Diario del Puerto en Las Palmas de Gran Canaria.

Tal y como concreta el subdelegado del Gobierno, Francisco Toscano, «Sevilla ocupa un lugar destacado en el nuevo plan inversor de puertos del Estado, con más de 103 millones de euros destinados a modernizar y ampliar las infraestructuras del Puerto de Sevilla, recordemos el único puerto marítimo interior de España». Estas inversiones, según fija el representante del Gobierno, «permitirán reforzar su capacidad operativa y avanzar hacia un modelo más competitivo, clave para el desarrollo logístico y económico de toda la provincia», añade.

Del mismo modo, Toscano apunta que el Gobierno de España dotará a Andalucía a nivel global de 1.300 millones de euros de inversión en los puertos del Estado hasta 2029, «y es que los siete puertos de interés general en Andalucía, entre los que se incluye el de Sevilla, representan el 28% del movimiento total de mercancías del sistema nacional, con más de 156 millones de toneladas en 2024», incide. Con estas actuaciones, desde el Gobierno de España buscan impulsar la transformación de las infraestructuras portuarias, «consolidando a Sevilla como un referente logístico fundamental en el sistema portuario español», apostilla.