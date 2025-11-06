Suscríbete a
El Gobierno invertirá 103 millones de euros en modernizar el Puerto de Sevilla

Se trata del único puerto marítimo interior de España y esta inversión ayudará a su desarrollo logístico

Ignacio Liaño Bernal

Ignacio Liaño Bernal

Sevilla

El ministro de Transportes y Movilidad Sostenible, Óscar Puente, ha anunciado este jueves más de 7.000 millones de euros de inversión en el sistema portuario de titularidad estatal en el intervalo que va de 2025 hasta 2029, una inyección económica que permitirá a ... estas infraestructuras estratégicas del Estado mejorar su competitividad e impulsar su crecimiento. Sevilla contará con una parte de dicha inversión para mejorar las instalaciones de su puerto deportivo en aras de mejorar sus instalaciones.

