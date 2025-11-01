Suscríbete a
ABC Premium

Iglesia en Sevilla

El Espíritu Santo cumple cincuenta años

La parroquia de Mairena del Aljarafe ha diseñado un programa de actividades para conmemorar su medio siglo de existencia

Cuatro curas han pasado por la parroquia del Espíritu Santo en estas cinco décadas de existencia

Unas 30.000 personas componen la feligresía de una parroquia convertida en centro de referencia del vecindario

Misa en la Parroquia del Espíritu Santo en Mairena del Aljarafe
Misa en la Parroquia del Espíritu Santo en Mairena del Aljarafe ABC
Javier Rubio

Javier Rubio

Esta funcionalidad es sólo para registrados

El Espíritu Santo cumple cincuenta años. No la tercera persona de la Trinidad, evidentemente, sino la parroquia de Mairena del Aljarafe puesta bajo tal advocación, erigida por el cardenal Bueno Monreal el 24 de diciembre de 1975. Para conmemorar la efemérides, la parroquia ... ha organizado un completo programa de actividades a lo largo del presente curso pastoral.

Artículo solo para suscriptores
Si ya estás suscrito, inicia sesión

Esta funcionalidad es sólo para suscriptores

Suscribete
Comparte esta noticia por correo electrónico
Reporta un error en esta noticia
Copyright © DIARIO ABC SEVILLA, S.L
Volver a arriba
ABC Premium
Descarga la app