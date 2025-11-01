El Espíritu Santo cumple cincuenta años. No la tercera persona de la Trinidad, evidentemente, sino la parroquia de Mairena del Aljarafe puesta bajo tal advocación, erigida por el cardenal Bueno Monreal el 24 de diciembre de 1975. Para conmemorar la efemérides, la parroquia ... ha organizado un completo programa de actividades a lo largo del presente curso pastoral.

En la conmemoración habrá charlas, convivencias, peregrinaciones y las misas de apertura y clausura del aniversario fundacional. La de inauguración tuvo lugar el sábado 18 de octubre presidida por el obispo auxiliar monseñor Teodoro León. La clausura, a cargo del arzobispo Saiz Meneses, está programada para el 30 de mayo de 2026, festividad de San Fernando. Entre ambas eucaristías, una apretada agenda de convocatorias que incluye la convivencia solidaria celebrada el sábado 25 de octubre, la participación con carroza propia en la cabalgata de los Reyes Magos y la peregrinación a Roma entre el 22 y el 24 de abril próximos.

También se ha celebrado la primera de las charlas que quieren contextualizar el aniversario. El pasado 23 de octubre, el sacerdote historiador de la Iglesia de Sevilla Manuel Martín Riego disertó sobre el contexto histórico y social en que nace la parroquia en diciembre de 1975.

Para el 15 de enero está prevista la charla sobre 'Situación política actual e Iglesia en salida' a cargo de Antonio José Campos Martínez, delegado diocesano de Apostolado Seglar de la Diócesis de Jaén; y el 12 de febrero intervendrá Adrián Ríos Bailón, párroco de San Juan Pablo II acerca de 'Comunidad y evangelización'. Una mesa redonda moderada por el delegado diocesano de Medios de Comunicación Social, Leonardo Sánchez Acevedo, enfocada a 'El Espíritu Santo, cara al futuro' cerrará la programación cultural y formativa.

El párroco desde hace 13 años, el vicario del Aljarafe y canónigo Antonio Vergara, se entusiasma hablando de su feligresía: «En esta parroquia hay muchos milagros cotidianos: gente que ha llegado y encuentra calor y acogida». «Es un vergel por la gracia de Dios», dice de su parroquia, a la que llegó en 2012 en sustitución de Ramón López Sevillano, que la había regido desde el curso pastoral 77/78. Antes de él, se alternaron dos curas más: Gabriel Garrido Luceño y Antonio Escalonilla Acuña, pero su servicio pastoral no pasó de los primeros compases de la parroquia.

A pesar del decreto de erección parroquial, firmado en la Nochebuena de 1975, el templo no se edificó hasta 1991. Y luego ha sufrido muchas reformas y mejoras. En esos primeros 16 años de vida de la parroquia, las celebraciones litúrgicas tenían lugar en unos bajos comerciales de Ciudad Aljarafe y, más tarde, en el colegio del Valle, que también cumple cincuenta años en el presente curso, con el que la colaboración se ha mantenido durante estas cinco décadas. También con las terciarias capuchinas, las amigonianas, que tienen centro de menores en el territorio parroquial.

En la actualidad, la parroquia del Espíritu Santo atiende a unas 30.000 almas y los domingos se queda pequeño el templo, con capacidad para trescientas personas. «Siempre ha tenido movimiento y una comunidad con muchas ganas», subraya su párroco actual, Antonio Vergara. A su lado, el vicario parroquial Manuel Mena ordenado en 2022, el sacerdote Miguel González Romo, el diácono permanente José Julio Álvarez de Castro y un par de seminaristas. Toda ayuda es poca.

La realidad parroquial la conforman un buen número de servicios pastorales y realidades eclesiales: Cáritas y Pastoral de la Salud, grupo de misiones, catecumenados, formación permanente, grupos de adoración, de oración de madres, Emaús de hombres y de mujeres, Effetá, grupos matrimoniales, Proyecto Amor Conyugal, ultreya de Cursillos… y un largo etcétera en el que hay que destacar el grupo Virgen de Fátima constituido por mujeres de Emaús que han dado un paso más en su implicación en la vida parroquial.

El párroco, Antonio Vergara, subraya la capacidad de la parroquia para convertirse en referente y lugar de encuentro de un vecindario propio de una ciudad dormitorio. «En el confesionario, la cola es constante y en misa ves población de todas las edades, jóvenes, mayores, matrimonios jóvenes, migrantes suramericanos y venezolanos muy bien integrados… es gracia de Dios, porque ¡he rezado tanto por ellos!», sostiene no sin emocionarse.

La conmemoración del quincuagésimo aniversario se plantea como una mirada al futuro inmediato más que como una retrospectiva: «Queremos proyectar el porvenir, buscar caminos para seguir evangelizando en la zona», dice Vergara.

Y proyectos tangibles como el columbario, surgido de la demanda de los propios feligreses, arraigadas ya sus familias en la parroquia. El programa del aniversario tendrá también su propio signo visible con un cáliz fabricado con aportaciones de plata de los feligreses que se consagrará y estrenará en la misa de clausura en mayo del año entrante.