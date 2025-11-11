Suscríbete a
Emvisesa repara diez ascensores en San Jerónimo que llevaban siete años estropeados

Las obra afectan a 183 vecinos de las VPO de la calle Andén y se harán en dos fases, contando con una inversión total de algo más de 480.000 euros

El Ayuntamiento de Sevilla destina 10 millones de euros para financiar ascensores en bloques de viviendas

El alcalde José Luis Sanz durante su visita a las VPO de la calle Andén en San Jerónimo
El alcalde José Luis Sanz durante su visita a las VPO de la calle Andén en San Jerónimo MARÍA GUERRA
Mario Daza

Sevilla tiene actualmente más de 10.000 pisos cárceles repartidos por gran parte de sus barrios. En zonas como Nervión, Macarena, Casco Antiguo o el Polígono de San Pablo, hay vecinos que tienen muy complicado poder salir de sus viviendas por los ... problemas de accesibilidad a los que se enfrentan, lo que desemboca en una situación de auténtica frustración. Sin embargo, no es la única carencia en este sentido, ya que hay otras promociones en las que sí cuentan con ascensor pero en las que la falta de mantenimiento ha provocado que las instalaciones queden obsoletas y dejen de funcionar. Es el caso, por ejemplo, de las VPO situadas en la calle Andén del barrio de San Jerónimo, cuyos elevadores llevan sin funcionar desde el año 2018.

