Emasesa construirá el mayor tanque de tormentas de Sevilla en la Carretera Amarilla

La infraestructura tendrá capacidad para 120.000 metros cúbicos, diez veces más grande que el de la Alameda y el doble que el del Kansas City

Se invertirán más de 75 millones de euros en su construcción, evitando inundaciones en el PICA y las avenidas Montes Sierra y Alcalde Luis Uruñuela

El Ayuntamiento de Sevilla moviliza 150.000 euros para los afectados por el temporal y agiliza nuevas infraestructuras

La parcela del Polígono Industrial Carretera Amarilla donde irá el tanque de tormentas ABC
Mario Daza

Hace casi una semana que Sevilla vivió uno de los temporales de lluvia y viento más virulentos de su historia reciente. La tromba de agua que cayó sobre la capital hispalense el pasado miércoles, y que según los registros de Emasesa dejó más de ... 115 litros por metro cuadrado en 15 horas, provocó importantes inundaciones y daños materiales por casi todos los barrios y evidenció la necesidad de contar con más infraestructuras hidráulicas que mitiguen las consecuencias de los fenómenos meteorológicos. Así lo indicó el propio alcalde, José Luis Sanz, el día después de la tormenta, anunciando que había pedido a la empresa metropolitana y a la Gerencia de Urbanismo que agilizaran el estudio de proyectos y la construcción de nuevos tanques de tormentas y colectores para acoger las aguas de las precipitaciones.

