Emasesa construirá el mayor tanque de tormentas de Sevilla en la Carretera Amarilla

Hace casi una semana que Sevilla vivió uno de los temporales de lluvia y viento más virulentos de su historia reciente. La tromba de agua que cayó sobre la capital hispalense el pasado miércoles, y que según los registros de Emasesa dejó más de ... 115 litros por metro cuadrado en 15 horas, provocó importantes inundaciones y daños materiales por casi todos los barrios y evidenció la necesidad de contar con más infraestructuras hidráulicas que mitiguen las consecuencias de los fenómenos meteorológicos. Así lo indicó el propio alcalde, José Luis Sanz, el día después de la tormenta, anunciando que había pedido a la empresa metropolitana y a la Gerencia de Urbanismo que agilizaran el estudio de proyectos y la construcción de nuevos tanques de tormentas y colectores para acoger las aguas de las precipitaciones.

El primero de ellos se ubicará en el Polígono Industrial Carretera Amarilla (PICA), cuyo proyecto ya se encuentra redactado por parte de los técnicos de Emasesa y está a la espera de encontrar la financiación necesaria para su ejecución. Esta gran infraestructura hidráulica se situará en el subsuelo de la parcela comprendida entre las calles Economía, Rafael Beca Mateos y la avenida Roberto Osborne, junto al parque de Bomberos que se alza en la zona. Por sus dimensiones, se prevé que sea el tanque de tormentas más grande de toda la ciudad, ya que tendrá capacidad para retener 120.000 metros cúbicos de agua. Esto es, diez veces más del agua que es capaz de absorber el de la Alameda de Hércules (11.000 m3) y prácticamente el doble con respecto al de Kansas City (63.000 m3). De hecho, durante el temporal de la pasada semana, ambos resultaron insuficientes y, como reconoció el propio alcalde Sanz, «sobre la marcha se llenaron al cien por cien».

Este será sólo el punto de partida de una red de infraestructuras hidráulicas que el gobierno de José Luis Sanz quiere extender por las zonas más críticas de la ciudad y que sufren especialmente las consecuencias negativas de los episodios de fuertes precipitaciones. Además del que se situará sobre estos terrenos de la Carretera Amarilla, en el que se invertirá una cantidad algo superior a los 75 millones de euros, el Ayuntamiento de Sevilla también tiene previsto que se construya otro en los alrededores de Blas Infante, con un presupuesto de 25 millones de euros, así como un nuevo colector en la Ronda del Tamarguillo, con un coste de 100 millones de euros, que deberá suponer todo un alivio para los vecinos del Cerro del Águila y el Tiro de Línea. El del PICA, por su parte, será clave para evitar que se repitan las inundaciones dentro del propio polígono industrial y en avenidas como Montes Sierra o Alcalde Luis Uruñuela de Sevilla Este.

La cuenca del Tamarguillo

Los trabajos, que tendrá un plazo de ejecución de unos tres años y medio aproximadamente, permitirá la construcción de un depósito de 120.000 metros cúbicos de capacidad y compuesto por dos senos. Tendrá además una forma adaptada de 'L', según el diseño que ha sido posible en la parcela disponible para su adecuación. La memoria técnica del expediente al que ha accedido este periódico recoge que la superficie interior en planta llegará a los 8.013 metros cuadrados, de los cuales 3.923,80 corresponden al seno1 y 4.089,20 al seno2. En cuanto a las profundidades, la mínima del depósito es de 17 metros y la máxima de 22,70, ya que las soleras tienen una inclinación variable entre el 1,50 y el 3,00% hacia el foso de bombeo. Todo ello, como se indica en el documento, con la finalidad de facilitar tanto las labores de evacuación como de limpieza de las aguas.

El motivo principal de las inundaciones que han afectado al entorno de la Carretera Amarilla y de Sevilla Este en los últimos años está en la cuenca del Tamarguillo, lo que ha empujado a Emasesa a buscar soluciones desde las que afrontar esta problemática. Una de ellas pasaba por construir este tanque de tormentas para el que se barajaron numerosas ubicaciones y que finalmente se situará entre las calles Beca Mateos, Economía y Roberto Osborne. A pesar de todo ello, los técnicos optaron por esta solución al considerar que se trataba de la más ventajosa, tanto desde un punto de vista constructivo como desde la perspectiva económica, descartando así otras alternativas espaciales para su ejecución como las avenidas Alcalde Luis Uruñuela y Montes Sierra o el Parque Infanta Elena.

La elección definitiva de estos terrenos tendrá consecuencias, por ejemplo, para la parcela de la sede del Sindicato de Taxistas, que se verá afectada por la ejecución de estos trabajos y posiblemente tenga que buscar una nueva ubicación. También condicionará a las propias instalaciones de Emasesa que se encuentran en el Polígono Industrial Carretera Amarilla. Finalmente, y de forma puntual, las 182 semanas que durará como máximo esta obra obligarán al desvío puntual de las líneas de Tussam que transitan por allí, así como a la búsqueda de alternativas para las altas intensidades de tráfico, sobre todo de vehículos pesados, que se registran en esta zona de la ciudad