Dos heridos leves al caer una rama de un árbol en la Alameda de Sevilla

El suceso supuso la movilización de efectivos de la Policía Local, bomberos y 061

Servicios de emergencias desplegados en el lugar del suceso
Dos personas de 29 y 31 años de edad han sufrido lesiones leves por la caída de una rama de un árbol en la Alameda de Hércules durante la pasada madrugada.

Según han informado los servicios de emergencias del Ayuntamiento de Sevilla en las redes sociales, ante dicha situación, fueron movilizadas dotaciones de la Policía Local y de los bomberos.

También fueron activados facultativos sanitarios y del servicio municipal de Parques y Jardines.

