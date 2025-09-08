Disneyland París busca empleados en Sevilla: fecha del casting, condiciones y requisitos

Con la vuelta a la rutina tras el verano, muchas personas se lanzan a la búsqueda de nuevas oportunidades laborales. Septiembre y octubre suelen ser meses de reinicio: comienzan los cursos, los trabajos temporales, las oposiciones y también los grandes procesos de selección. Este año destaca uno por su carácter especial: el casting de Disneyland París, que llega a Sevilla el 14 de octubre de 2025.

El proceso de reclutamiento se celebrará en el Hotel Meliá Lebreros (C. Luis de Morales, 2, Sevilla) y permitirá a los candidatos optar a distintos puestos dentro de los parques, hoteles y el área de ocio Disney Village.

Los perfiles solicitados por Disney

Camareros y camareras

Cocineros y cocineras

Barman y barmaid

Personal de restauración

Agentes de recepción y de taquilla

Además, Disneyland también ofrecerá entrevistas el 16 de octubre en Valencia, ampliando así el acceso a candidatos de diferentes puntos de España.

Tipos de contrato y condiciones

Las ofertas incluyen contratos temporales de 35 horas semanales, con una duración de entre 2 y 8 meses en el periodo de marzo a octubre de 2026, siendo obligatoria la disponibilidad en julio y agosto.

Para quienes busquen mayor estabilidad, se prevé la posibilidad de contratos indefinidos a partir de diciembre de 2025.

Un dato atractivo es que algunos aspirantes podrán recibir una oferta de contrato el mismo día de la entrevista, lo que convierte la cita en una oportunidad única para quienes buscan incorporarse rápidamente al mundo laboral.

Requisitos de idioma y alojamiento

Las entrevistas se realizarán en francés, aunque para ciertos puestos basta con manejar bien el español y el inglés. En algunos casos se podrá evaluar también el nivel de inglés de los candidatos.

Disneyland ofrece además la posibilidad de alojamiento en Francia, aunque las plazas son limitadas y el coste corre a cargo del trabajador.

Cómo participar en el proceso de selección

Los interesados pueden postularse online a través de la web Disney Careers, creando un perfil y subiendo su currículum, o bien presentarse directamente el día del evento en Sevilla.

Para quienes no puedan acudir, Disneyland París mantiene durante todo el año la opción de entrevistas por videollamada y otras jornadas de contratación en Marne-la-Vallée, en las inmediaciones de París.

Trabajar en Disneyland París no solo implica un empleo en hostelería o atención al cliente, sino vivir una experiencia internacional en uno de los destinos turísticos más visitados de Europa. Muchos antiguos empleados destacan el ambiente multicultural, las condiciones laborales y la oportunidad de crecer profesionalmente, aunque advierten que no es un trabajo pensado para «ahorrar», sino para ganar experiencia y disfrutar de una etapa que te saque de tu zona de confort.

