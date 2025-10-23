Suscríbete a
Despliegue policial ante el encontronazo entre partidarios y detractores de la presencia de Vito Quiles en la UPO

Hubo gritos de «fuera fascistas de la universidad» en contraposición con los seguidores del comunicador, en medio de un contingente de diez furgones de la Policía Nacional

Vito Quiles se dirige a sus partidarios en la UPO
Vito Quiles se dirige a sus partidarios en la UPO EP

S. L.

El activista Vito Quiles ha llegado en la tarde de este jueves al campus de la Universidad Pablo de Olavide (UPO) de Sevilla en el marco de la gira por distintas universidades del alicantino. Convocados a las 19,30 horas, cientos de jóvenes, ... favorables a su discurso y muchos de ellos seguidores del mismo en redes sociales, lo esperaban, mientras que otros se agolpaban en el exterior de la institución para rechazar la presencia del comunicador, portando pancartas con mensajes como «Fuera fascistas de la Universidad».

