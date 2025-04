Dávila Miura: «Me voy a presentar a las elecciones a hermano mayor de la Macarena para terminar de unir las pequeñas diferencias»

El torero sevillano Eduardo Dávila Miura, que se cortó la coleta el 12 de octubre de 2006, cuando sólo tenía 32 años, es teniente de hermano mayor de la hermandad de la Macarena, una de las más universales de Sevilla. El número dos de ... la hermandad anuncia públicamente su deseo de suceder a José Antonio Fernández Cabrero en las elecciones que se celebrarán el próximo mes de noviembre.

-¿Se va a presentar a las elecciones a hermano mayor de la Macarena?

-Sí, La decisión la tengo tomada desde hace algún tiempo y así se lo comuniqué en su momento al hermano mayor, José Antonio Fernández Cabrero y también a don José Ángel Saiz Meneses.

-¿Qué podría avanzar de su candidatura?

-Me gustaría que todos los compañeros de la Junta siguieran conmigo. Me encantaría porque, aunque yo soy macareno de siempre y el vínculo con la Hermandad ha sido estrechísimo, la verdad es que desde que entré en la Junta de Gobierno, de la mano de José Antonio Fernández Cabrero, he aprendido a valorar, a entender y a querer más a la Hermandad de la Macarena, gracias a los compañeros de junta que he tenido. Yo soy una persona que intento ser muy normal, yo creo en la normalidad, la honestidad y la humildad. Y me gustaría coger una línea en la que sea capaz de de unir todo lo que se pueda. Creo que dentro de la Hermandad de la Macarena a lo mejor hay algún algún sesgo distinto. Yo no tengo pasado la hermandad y me encantaría ser capaz de terminar de unir las pequeñas diferencias que haya. Ojalá fuera capaz. Para mí, lo fundamental es que los protagonistas son los titulares. Aquí estamos de paso.

-¿Habría que potenciar la obra social de la Macarena?

-Sí. Yo creo que todas la hermandades hacen en general hace una gran labor social y la Macarena, por supuesto. Son muchas las peticiones que llegan a la hermandad y muchas las peticiones que nos encanta responder. Creo que eso es una pata más de la importancia de la hermandad, pero a mí también hay algo que me llama mucho la atención, que es llegarle al hermano, al devoto. Lo más importante que he vivido desde que soy miembro de Junta de la Macarena es cuando he tenido la posibilidad de acercar a alguien a la esperanza, a una persona o un hermano en un momento de preocupación o desesperanza. El simple hecho de poderle abrir el camarín y que suba a estar un momento con la Virgen es lo que más me ha llenado. Muchas veces me he preguntado quién soy yo o o por qué la Virgen me ha puesto a mí aquí para poder hacer esto.