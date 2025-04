Dávila Miura: «Que Canal Sur retransmita tres corridas de Sevilla es una gran noticia y espero que en 2026 se dé toda la Feria»

El torero sevillano Eduardo Dávila Miura tomó la alternativa el 10 de abril de 1997 en la plaza de toros de la Real Maestranza de Sevilla con Emilio Muñoz de padrino y Víctor Puerto de testigo. Fue declarado dos veces triunfador de la Feria ... de Sevilla y también cosechó triunfos en los San Fermines de 2003 y 2004 y en las plazas de Bilbao y Gijón. Se retiró el 12 de octubre de 2006 en la plaza de Sevilla, en un buen momento profesional, cuando sólo tenía 32 años. Desde entonces ha creado varias empresas relacionadas con la comunicación -siempre ligadas al mundo de los toros- y ejerce como comentarista de radio y televisión de varias ferias taurinas.

-Este año va a ser el primero que no se iba a retransmitir la Feria de Sevilla por televisión tras la falta de acuerdo con la plataforma OneToro. Pero Canal Sur ha anunciado que retransmitirá tres corridas.

-Sí, me parece muy positivo esta apuesta de Canal Sur por el toreo, que ya lo estaba haciendo dentro de sus posibilidades con el certamen de novilladas, etcétera. Me parece una magnífica noticia porque veo a una gran cantidad de gente que se ha llevado una enorme decepción por no poder ver las corridas por televisión. Que Canal Sur dé esa oportunidad es una gran noticia para el toreo y la afición. Lo que espero es que el año que viene se pueda retransmitir la feria entera. Que todos nos demos cuenta de la importancia que tiene la televisión hoy día. Estoy convencido de que aporta muchísimo al toreo. Y yo creo que la tele lleva gente a los toros. Porque esa persona que hoy día ve una corrida de toros, televisión, mañana o pasado quiere ir. Y luego hay muchísima gente mayor que te siguen preguntando. Yo me acuerdo mucho de la gente enferma que está en su casa, pero claro, es normal que los números económicos tienen que salir para todo el mundo y eso no es fácil. Pero yo estoy convencido que llegaremos a ese punto de entendimiento entre entre el sector taurino porque es verdad que el mundo del toro siempre ha sido un poco esa frase de «aquí va todo el mundo a lo suyo menos yo, que voy a lo mío». Y ahora tenemos que darnos cuenta que tenemos que remar todos en la misma dirección: ganaderos, toreros, empresarios, banderilleros, la plataforma taurina OneToro. Y yo creo que se están dando los primeros pasos para que esto se dé.