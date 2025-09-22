No es casualidad

Pura coincidencia o negocio en serie y en la misma fecha. La similitud de la historia de la parcela de Emvisesa por la que pujó la mujer del exgerente de Lipasám, y que investiga la Guardia Civil con esta otra que se adjudicó la mujer del ex gerente de Urbanismo, vía Federación Andaluza de Fútbol, con idénticos negocios asentados, descarta lo casual y apuntan al buen olfato de las esposas de ex altos cargos municipales socialistas por los negocios en suelo público de la ciudad en los que, precisamente, se establecían las mismas firmas… Buen olfato o buen oído, pero seguro que algo más que intuición, nunca una triple casualidad.

