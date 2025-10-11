Suscríbete a
de la misa la media

Bulla de Pureza en las Letanías

Iglesia hispalense

El oficiante, el párroco y vicario de Pastoral Social, aprovechó la iglesia llena y el Evangelio de Marta y María para clavetear una homilía en la que puso el acento en lo espiritual

Misa en la parroquia de San Pío X, con la Esperanza de Triana
Misa en el Polígono Sur por la Misión de la Esperanza

  • Templo: Parroquia San Pío X (Polígono Sur)

  • Fecha: 7 de octubre

  • Hora: 20:00

  • Asistencia: a rebosar, más de doscientas personas

  • Preside: Salvador Diánez

  • Ornato: rosas y flores blancas a los pies de la Esperanza de Triana, alumbrada por candelabros de cola

  • Música: coro de la hermandad

Era una misa de diario. En teoría, porque la presencia de la Esperanza de Triana actúa como un poderoso imán que atrae todas las miradas y todas las visitas al Polígono Sur desde que empezó su misión popular el sábado 4. El resultado del ... martes, antes de que diera comienzo el triduo solemne, era un lleno hasta los topes, calor en el ambiente y el vicario escuchando confesiones como nunca se había visto.

