La borrasca Claudia llega a Sevilla: la Aemet activa la alerta amarilla por lluvias y tormentas este jueves

Los efectos de la borrasca Claudia permanecerán durante el fin de semana, aunque el frente irá debilitándose con el paso de los días

La Aemet advierte de que los episodios de fuertes lluvias en Sevilla volverán a repetirse

La Aemet lo confirma: la nieve llega a Sierra Nevada esta semana

Gente cruzando el Puente de San Telmo durante un día de lluvia en Sevilla
Gente cruzando el Puente de San Telmo durante un día de lluvia en Sevilla María Guerra
Se aproxima a la península una nueva borrasca que dejará lluvias durante varios días en multitud de puntos de España, entre ellos Sevilla. Se trata de Claudia, un fenómeno que afectará especialmente en el oeste, de manera que la capital hispalense sería uno ... de los lugares donde más precipitaciones se registren.

