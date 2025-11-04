Suscríbete a
El Ayuntamiento de Sevilla tala dos árboles por riesgo de caída en la Plaza de la Concordia

Además ha retirado otros tres ejemplares por encontrarse secos, si bien se reemplazarán en la próxima campaña de plantación

Operarios actúan sobre uno de los árboles en los que se ha actuado en la Plaza de la Concordia
S. L.

El Ayuntamiento de Sevilla ha iniciado este martes una actuación «urgente» en la Plaza de la Concordia que conlleva la tala de dos árboles y la retirada de otros tres ejemplares de la zona.

En concreto se trata de dos Tipuanas Tipu ... con asfixia radicular por un sellado de gravilla con resina que se instalaron hace años al encontrarse cercanos de juegos infantiles. Esta acción de urgencia se ha llevado a cabo al mostrar, ambos ejemplares, un elevado riesgo de caída.

