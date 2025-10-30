Suscríbete a
El Ayuntamiento de Sevilla recurre al Supremo para evitar el cese de los policías por el amaño de las oposiciones

En un nuevo capítulo de esta historia judicial interminable, el gobierno municipal acude al Alto Tribunal contra una sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía que obligaba a anular ya los nombramientos y la repetición del examen tipo test

Nuevo varapalo judicial a los policías locales de Sevilla salpicados por el amaño de las oposiciones

La Justicia obliga a degradar a los policías locales de Sevilla afectados por el amaño de las oposiciones

Imagen de archivo del juicio penal por el amaño de las oposiciones, en el que los investigados quedaron absueltos
Jesús Díaz

El Ayuntamiento de Sevilla, en la junta de gobierno local que se celebra este viernes, aprobará interponer un recurso de casación en el Tribunal Supremo contra la decisión del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía que obligaba a ejecutar ya el cese de los ... agentes de la Policía Local implicados en el amaño de las oposiciones de 2012. Un nuevo capítulo judicial de una historia que va camino de cumplir un lustro, desde que en junio de 2020 el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo número 7 de Sevilla dictaminara la nulidad del proceso selectivo, el cese de 44 agentes y la repetición de la prueba.

