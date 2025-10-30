El Ayuntamiento de Sevilla recurre al Supremo para evitar el cese de los policías por el amaño de las oposiciones

El Ayuntamiento de Sevilla, en la junta de gobierno local que se celebra este viernes, aprobará interponer un recurso de casación en el Tribunal Supremo contra la decisión del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía que obligaba a ejecutar ya el cese de los ... agentes de la Policía Local implicados en el amaño de las oposiciones de 2012. Un nuevo capítulo judicial de una historia que va camino de cumplir un lustro, desde que en junio de 2020 el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo número 7 de Sevilla dictaminara la nulidad del proceso selectivo, el cese de 44 agentes y la repetición de la prueba.

Desde entonces las defensas de los policías salpicados han intentado de todas las maneras posibles, incluso negociando con el opositor denunciante del amaño del proceso, paralizar la ejecución del fallo judicial, a través de recursos ante instancias superiores. Entretanto, el Ayuntamiento ha cambiado su actitud ante este conflicto. El gobierno socialista de Juan Espadas y Antonio Muñoz en el Ayuntamiento de Sevilla eludiendo adoptar una decisión mientras el tiempo pasaba y José Luis Sanz, después, pasando de preparar su ejecución a solicitar la no aplicación del fallo.

El litigio vuelve a estar en la mesa del Tribunal Supremo, donde se han interpuesto varios recursos de casación contra los últimos fallos del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía para que se ejecuten dichos ceses. La junta de gobierno local del Ayuntamiento aprobará este viernes interponer recurso de casación contra sentencia de la Sala de lo Contencioso Administrativo del TSJA, Sección Primera, derivada procedimiento de origen del Juzgado de lo Contencioso-Administrativo número 7 de Sevilla.

Hasta tres sentencias ha dictado el Alto Tribunal andaluz en el mismo sentido, donde volvía a rechazar la petición de los afectados y del Ayuntamiento para dejar sin ejecución el fallo. En noviembre de 2023, la juez de lo Contencioso-Administrativo dictó dos autos por los que rechazaba todos los incidentes de inejecución presentados por los afectados, así como por el propio Ayuntamiento; y de otro lado ordenaba el acatamiento de la sentencia y cómo se tenía que repetir las pruebas. Esta decisión fue recurrida ante el Tribunal Superior de Justicia de Andalucía, que desde finales del año pasado ha emitido tres sentencias rechazando los argumentos jurídicos de las defensas y del Ayuntamiento de Sevilla.

Sí, pero no

En la primera desestimaba parcialmente el recurso del Consistorio y demás alegantes, porque obligaba ya a anular los ascensos y permutas de estos funcionarios, pero daba parcialmente la razón al Ayuntamiento y a los afectados en lo referente a la repetición de las pruebas, es decir, los 44 policías sólo tendrían que repetir el examen tipo test pero no volver a superar el examen médico ni tampoco su formación en la escuela de prácticas en caso de que aprueben el teórico.

En dicha resolución se indicaba que los policías beneficiados por el amaño de las oposiciones que hayan sido ascendidos serán degradados y también volverán al punto inicial los que hayan permutado plazas, algo que hasta ahora estaba en el aire. En el segundo fallo del TSJA se obligaba a todos los agentes afectados ser expulsados y presentarse de nuevo.

Y en la tercera y última sentencia, el Alto Tribunal andaluz volvía a rechazar los argumentos de un grupo de policías cuyas plazas están en peligro y que exponían el «grave perjuicio en la seguridad» de la ciudad, mismo argumento usado por el Ayuntamiento y rechazado por los tribunales. Si bien, para la Justicia, la continuidad del proceso selectivo no es imposible ni material ni legalmente y cuando dicho proceso concluya puede suceder que los aprobados sean los mismos que ya lo fueron en el proceso anterior u otros distintos.

Ahora la pelota vuelve al Supremo, que se antoja la última partida para quienes quieren evitar la ejecución de la sentencia que obligar a expulsar a 44 funcionarios del cuerpo de Policía Local. Si en Madrid se desestiman sus argumentos, el caso volverá al Juzgado de lo Contencioso-Administrativo número 7 de Sevilla, que ya se ha pronunciado en reiteradas ocasiones para que se cumpla lo sentenciado.